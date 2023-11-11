「前東張女神」林泳淘結婚兩年後海外補辦婚禮 大讚老公世上最完美 

前《東張西望》女神林泳淘當年主封節目以小背心上陣而成為「宅男女神」，其後在2019年離巢後，一度轉型做KOL，直至2021年更正式「封盤」，與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，惟當時受疫情影響，二人只在家中簽字註冊沒有搞任何擺酒儀式。相隔兩年後，林泳淘與老公決定在海外補辦婚禮，昨日（10日）更貼出多張靚相宣布已經完婚。

林泳淘在社交網分享多張婚禮照片，相中見到一對新人穿上傳統裙褂向長輩敬茶，其後又換上低胸性感婚紗，與老公在海邊舉行婚禮，二人笑得相當甜蜜，林泳淘寫道：「以前參加婚禮，每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，到自己嘅婚禮，諗住嫁咗咁耐，應該乜感覺都無晒啦，點知早上化緊妝，見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，已經一秒淚奔，喊足成朝，但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣！！）簽紙到依家隔咗成兩年幾，真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？但係見到父母嘅感動同愛，一切都好值得！！」