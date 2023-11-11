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娛樂
2023-11-11 11:08:12

「前東張女神」林泳淘結婚兩年後海外補辦婚禮 大讚老公世上最完美 

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「前東張女神」林泳淘結婚兩年後海外補辦婚禮 大讚老公世上最完美 

一對新人穿上傳統裙褂向長輩敬茶。

前《東張西望》女神林泳淘當年主封節目以小背心上陣而成為「宅男女神」，其後在2019年離巢後，一度轉型做KOL，直至2021年更正式「封盤」，與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，惟當時受疫情影響，二人只在家中簽字註冊沒有搞任何擺酒儀式。相隔兩年後，林泳淘與老公決定在海外補辦婚禮，昨日（10日）更貼出多張靚相宣布已經完婚。 

 

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林泳淘結婚兩年後海外補辦婚禮。

林泳淘結婚兩年後海外補辦婚禮。

林泳淘在社交網分享多張婚禮照片，相中見到一對新人穿上傳統裙褂向長輩敬茶，其後又換上低胸性感婚紗，與老公在海邊舉行婚禮，二人笑得相當甜蜜，林泳淘寫道：「以前參加婚禮，每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，到自己嘅婚禮，諗住嫁咗咁耐，應該乜感覺都無晒啦，點知早上化緊妝，見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，已經一秒淚奔，喊足成朝，但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣！！）簽紙到依家隔咗成兩年幾，真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？但係見到父母嘅感動同愛，一切都好值得！！」 

林泳淘大讚老公「世上最完美 」。

林泳淘大讚老公「世上最完美 」。

而新郎哥更在L&W大型燈箱前，搞笑唱出黃子華的《做馬仔》，氹得林泳淘哭笑不得。林泳淘也感謝老公：「多謝林生，你真係世界上最完美嘅男人，點解咁多年你都可以帶俾我咁多愛同歡樂，希望你長命百歲，陪我到老。多謝所有嚟我哋婚禮嘅朋友，嚟得嘅都係我哋人生入面最重要嘅朋友，無你哋無限量嘅愛同支持，我諗廢hea嘅我哋，真係好多嘢都搞唔掂，第一次結婚好多甩漏招呼唔到，希望朋友們多多包涵。 #feelinglotsoflove #loveyou 收到相同片再洗版」。

新郎哥在L&W大型燈箱前，搞笑唱出黃子華的《做馬仔》 。

新郎哥在L&W大型燈箱前，搞笑唱出黃子華的《做馬仔》 。

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