劉鑾雄呂麗君情斷8年 合體現身銅鑼灣發火鬧走踎地男

大劉劉鑾雄2016年登報表示與前女呂麗君已於2014年正式分手，情斷8年，日前他與呂麗君在三名保鏢護駕下，驚現自己地頭銅鑼灣皇室堡。片中所見戴住口罩的大劉，身穿一套淺藍色套裝，身形明顯比以前消瘦，並發火鬧走一名踎地男。
片中見一名中年男子蹲在商場一角的柱下，大劉見狀即大聲問對方：「你做乜坐喺度呀？」並轉身跟保鏢說︰「Take him away don’t let him come here」未幾大劉指向指片者，此時影片便完結。
拍片者王太接受傳媒訪問時表示，於12月23日約下午5時30分，大劉突然責罵一位蹲在柱旁的男子，大劉初時細聲罵︰「佢阻住人行」，該男子向大劉解釋︰「自己有啲攰啫。」大劉便更猛火大聲兼爆粗鬧個男人，「你知唔知你阻x住晒呀！喂！走啦！使唔使搵人趕你呀？你無做啲嘢阻住人啫，依家有人影喇！」中氣十足，隨即有多個保安跑出來拉走這名男子，成個過程大約20秒左右，而在旁的呂麗君一直默不作聲。
至於片段另一焦點，是大劉與呂麗君情斷8年後再度合體。呂麗君跟大劉育有的一對子女，大女劉秀盈已20歲，而幼子劉子鋒現年12歲，當日二人高調分手，關係陷於僵局，想不到相隔8年，二人卻被發現合體行街。