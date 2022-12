劉鑾雄呂麗君情斷8年 合體現身銅鑼灣發火鬧走踎地男

大劉劉鑾雄2016年登報表示與前女呂麗君已於2014年正式分手,情斷8年,日前他與呂麗君在三名保鏢護駕下,驚現自己地頭銅鑼灣皇室堡。片中所見戴住口罩的大劉,身穿一套淺藍色套裝,身形明顯比以前消瘦,並發火鬧走一名踎地男。

片中見一名中年男子蹲在商場一角的柱下,大劉見狀即大聲問對方:「你做乜坐喺度呀?」並轉身跟保鏢說︰「Take him away don’t let him come here」未幾大劉指向指片者,此時影片便完結。