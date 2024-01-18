「劉青雲的影帝是撿來的」李子雄爆當年內幕 網民：你的頭髮才是撿來的

64歲李子雄出身於第11期無綫電視藝員訓練班，同班同學包括梁朝偉、張兆輝、吳鎮宇、關禮傑等人；李子雄憑八十年代電影《英雄本色》飾演反派「大哥成」獲關注，不過早年已移居內地並發展事業，拍攝多部電影，更活躍於抖音等內地社交平台，除分享生活點滴，間中亦爆出其他男藝人的小秘密，繼去年12月底自爆與吳鎮宇當年為體驗生活而於周末時做小販，近日又大爆劉青雲成為影帝的內幕，表示：「劉青雲的影帝是撿來的。」

「劉青雲的影帝是撿來的」李子雄爆當年內幕 網民：你的頭髮才是撿來的

李子雄於影片中表示劉青雲於1982年期報考無綫藝員訓練班，不過劉青雲不符合時代審美觀：「在當時那個年代，劉青雲濃眉厚唇、黑皮膚的形象並不符合大眾審美，更何況哪屆都是帥哥美女雲集，很多人都不看好他。」

撿來的影帝？

李子雄續指，劉青雲考完好久都未有收到錄取通知信，但劉青雲無放棄：「這傢伙就是很自信，他覺得自己會考上。」李子雄表示，當時劉青雲直接打電話去藝員科查詢考試結果，而這個電話就改變了他的人生：「他被告知已經被錄取了，通知書也早就寄出，只是不知道什麼原因沒有寄到去他的地址。哎啊，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動去查詢，可能大家就錯失了一位影帝，香港電影業沒有劉青雲，將失去多少光彩啊？」

不過，部分網民就留言反駁指覺得劉青雲靚仔：

「劉青雲全長在我的審美點，男人就該濃眉大眼，可愛」、

「劉青雲就是我心中郭靖的樣子」、

「我覺得他很帥喲」等等。

同時亦有網民不滿李子雄說劉青雲的影帝是撿來的，紛紛留言表示不滿：

「他不是撿來的，是命中註定。他好端端為什麼會去查。生活中應該都能感覺到，那種被安排好了的感覺」、

「你的頭髮才是撿來的」、

「這不叫撿到吧」、

「你撿過來看看」、

「怎麼能說撿到呢，明明是人家爭取的，你自己爭取的東西叫撿啊」

「人地有實力又說撿來的」等等。