《劊樂小丑3》爆冷打低《小丑︰雙瘋》奪北美票房冠軍

根據北美最新數字，《劊樂小丑3》以周末共收1820萬美元，成為本周票房冠軍，呢個結果應該比起戲中場面更嚇人！要不是周日係美國原住民假期，《劊3》可能收破2千萬。
《劊樂小丑3》有呢個成績，導演同宣傳團隊應記一功。導演Damien Leone話有大片商想斟佢投資呢個系列，但條件係要擴闊觀眾層面，即係要冇咁重口味，導演當然少理。而早前《劊3》搞試映，結果未完場就有11人離場，甚至有人睇到嘔！假設觀眾反應咁大，宣傳公司識得搵呢件事曲線話俾全世界知套戲有幾核突，令到唔少人反而更加好奇。據Deadline報導，《劊樂小丑3》宣傳費少於1百萬！有咁好嘅成績，唔少片廠嘅宣傳大員星期一返工相信都要同老細講解下，點解人地咁少budget都拎到個票房冠軍。
至於另一套小丑《小丑︰雙瘋》，第2個周末收到7百萬多啲，排第3，輸俾早佢一個禮拜上嘅《荒野機械人》，死未！《小丑︰雙瘋》因為口碑唔得，呢個周末比上個周末嘅票房足足跌咗8成。而家《小丑︰雙瘋》全球收1億6500萬左右，埋單可能俾盡2億，好大機會要蝕。對比起上集《小丑》狂收十億，加上輸埋俾一套B級低成本cult片，我諗呢個結局可能難理解過《小丑︰雙瘋》個ending……
原文刊登於 電影LOL