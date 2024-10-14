《劊樂小丑3》爆冷打低《小丑︰雙瘋》奪北美票房冠軍

《劊樂小丑3》有呢個成績，導演同宣傳團隊應記一功。導演Damien Leone話有大片商想斟佢投資呢個系列，但條件係要擴闊觀眾層面，即係要冇咁重口味，導演當然少理。而早前《劊3》搞試映，結果未完場就有11人離場，甚至有人睇到嘔！假設觀眾反應咁大，宣傳公司識得搵呢件事曲線話俾全世界知套戲有幾核突，令到唔少人反而更加好奇。據Deadline報導，《劊樂小丑3》宣傳費少於1百萬！有咁好嘅成績，唔少片廠嘅宣傳大員星期一返工相信都要同老細講解下，點解人地咁少budget都拎到個票房冠軍。