《功夫熊貓》第4集落實 2024年3月阿寶返嚟啦

荷里活有題材荒N年，大片繼續係續集、翻拍或者改編故事，炒冷飯？最緊要有人buy，你估炒得好食容易架？

動畫創作室夢工場(Dreamworks）宣佈，旗下得意之作《功夫熊貓》嘅第4集，將會喺2024年3月8日上映。對上一套《功夫熊貓》已經係2016年上映，而第一集更加係2008年嘅戲。《功》系列以肥騰騰熊貓阿寶拜師學藝習武旅程為故事主軸，每集都有唔同歷險，十幾年前以中華文化crossover西洋動畫撞出新鮮感，《功夫熊貓》全球收6億3千萬，成個系列一共收18億。

近年夢工場偶有佳作，《古魯家族2：霸器新時代》喺前年疫情高峰期推出，照收2億多啲，今年嘅《壞蛋聯盟》都有近2億5千萬。不過論知名度《功夫熊貓》犀利好多，電影衍生出來嘅電玩、主題樂園景點又賺多一筆，而Netflix上個月亦推出《功夫熊貓》劇集The Dragon Knight。隔咗8年，睇過前三集嘅細唔都大個嘞，係時候向新一代豆釘「落手」！而且功夫＋熊貓呢個題材，都有機會得到中國當局批准上畫，係就發。

但係官方消息暫時只係得個映期，一向為美國版阿寶配音嘅Jack Black，仲有德斯汀荷夫曼、Angelina Jolie、Seth Rogen同埋華裔嘅成龍及劉玉玲，會唔會再次獻聲？未公布！不過The Dragon Knight都搵得返Jack Black配音，相信成事機會好大。

夢工場手上仲有另一張王牌︰《史力加》！只聞樓梯響嘅第5集真係「三年之後又三年」，好在衍生出來嘅《無敵貓劍俠2》今年聖誕有得睇，相信《無》嘅成績會係《史力加》第5集去馬與否嘅關鍵。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載