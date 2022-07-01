《加州大地震》女星Alexandra Daddario做人妻 嫁53歲製作人

電影《加州大地震》（San Andreas）的36歲美國女星Alexandra Daddario，與53歲製作人Andrew Form拉埋天窗，在新奧爾良的爵士樂勝地Preservation Hall舉行傳統婚禮，Alexandra亦在社交平台分享靚相，男方與前妻所生的兒子則擔任伴郎。照片中，Alexandra穿上白色古典嫁衣，男方則是一身英倫西裝，二人各撐一把蕾絲遮，無論穿着或色調都充滿復古風，畫面唯美。



Alexandra Daddario與Andrew Form相差17載，戀情去年5月曝光，同年8月，兩人在希臘雅典訂婚，新日終於圓婚。今次是Andrew Form第二段婚姻，其前妻正是《狂野時速》系列女星Jordana Brewster，兩人育有兩個小朋友，然而結婚13年後卻離婚收場。