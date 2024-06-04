《加菲貓：勇闖世界》小勝《芙莉歐莎》蟬聯票房冠軍 北美戲院淡靜周末收入按年跌近7成

踏入6月，傳統北美夏日大片旺季展開，但係呢期周末嘅票房就相當麻麻。上個周末係美國長假期，但係即使有合家歡嘅《加菲貓》、《再繫「腦」朋友》以及刺激視覺系大片《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》，整體票房都係三十年來最差（唔計2020年疫情下戲院閂門嗰年）。對比去年有《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《小魚仙》開畫嘅5月最後周末，剛過去周末整體北美票房跌咗接近7成，得6740萬美元（下同）！

成本6千萬美元全球暫收1.5億 上周票房冠軍《加菲貓：勇闖世界》蟬聯本周寶座，但係條數只係得1400萬，比上周跌一半。呢套動畫片勝在成本只有6千萬美元，而家全球暫收1.5億，應該有錢賺。但係本周收1075萬排第3嘅《芙莉歐莎》就頭痕嘞，近1.7億成本，而家都係收到1.15億，恐怕會蝕得幾甘。外媒Deadline嘅報導話，合家歡片《加菲貓》平均票價平過《芙》，大約係後者嘅3分之2，實行為家長荷包著想，難怪加菲嘅捧場客係《芙莉歐莎》一倍咁滯。

《再繫「腦」朋友》力壓《芙莉歐莎》 至於另一套大片《再繫「腦」朋友》，本周以5萬蚊嘅些微優勢力壓《芙莉歐莎》排第2。喺香港以至亞洲成績唔錯嘅日本動畫《排球少年!!垃圾場的決戰》，都喺呢個周末上畫，而且票房不俗，以350萬打入十大。