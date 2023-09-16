熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
娛樂
2023-09-16 20:45:00

「十優港姐」麥明詩媽媽分享育兒心得 提醒大家切忌對孩子過份催谷

分享：

麥明詩小時候的髮型相當可愛。

麥明詩 (Louisa) 的媽媽麥何小娟（麥太）任職了35年的職業治療師，培育出任職醫生的兒子麥明山以及「十優港姐」麥明詩，她不時在社交網分享一些育兒心得。昨日，她發長文提醒大家不要做怪獸家長。

麥媽媽以「你著緊學習態度還是分數呢？」分享對現今家長育兒的睇法，她表示：「對於孩子的成長和發展來說，過度的期望和壓力可能帶來負面影響。」並分享了一個故事：「最近我聽到一個較極端的例子，一個小一學生就讀於一所傳統名校，由於父母過度催谷，讓孩子承受不了壓力，開始表現出自殘行為，甚至撕爛習作或撞頭在書檯上，這種情況讓人深感痛心。家長應該了解，過度的壓力不僅對孩子的心理健康產生負面影響，亦會削弱孩子對學習的興趣和動機，進而影響其學習成效，適得其反。」

麥媽媽培育出任職醫生的兒子麥明山以及「十優港姐」麥明詩。

她續指：「我觀察到，很多家長陷入一個惡性循環中：因為孩子的成績不好，所以為孩子報越來越多的補習班，每天花更多的時間在溫習和做功課上，孩子缺乏休息及思考的空間，這反過來只會使孩子更加抗拒學習，進而影響到孩子的自信心和自主自覺學習的能力下降。」提醒大家切忌對孩子過份催谷。

麥媽媽還曬出了一張Louisa坐在沙灘上玩沙的童年照，相當可愛，Louisa亦有轉發這張照片，並留言寫道：「個髮型...」網民都紛紛留言指她童年似個婆仔」更笑言：「估不到能成為港姐冠軍」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受