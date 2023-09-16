「十優港姐」麥明詩媽媽分享育兒心得 提醒大家切忌對孩子過份催谷

麥明詩 (Louisa) 的媽媽麥何小娟（麥太）任職了35年的職業治療師，培育出任職醫生的兒子麥明山以及「十優港姐」麥明詩，她不時在社交網分享一些育兒心得。昨日，她發長文提醒大家不要做怪獸家長。

麥媽媽以「你著緊學習態度還是分數呢？」分享對現今家長育兒的睇法，她表示：「對於孩子的成長和發展來說，過度的期望和壓力可能帶來負面影響。」並分享了一個故事：「最近我聽到一個較極端的例子，一個小一學生就讀於一所傳統名校，由於父母過度催谷，讓孩子承受不了壓力，開始表現出自殘行為，甚至撕爛習作或撞頭在書檯上，這種情況讓人深感痛心。家長應該了解，過度的壓力不僅對孩子的心理健康產生負面影響，亦會削弱孩子對學習的興趣和動機，進而影響其學習成效，適得其反。」