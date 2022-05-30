《十八年後的終極告白2.0》係TVB最後武器？頭5集簡介搶先睇！

經歷《雙生陌生人》嘅慘痛低收視，加上ViuTV自家劇《冥冥之中》今晚開播，TVB唔敢鬆懈，將《雙》濃縮成20集並喺上周五播完，而由上屆視帝譚俊彥主演嘅《十八年後的終極告白2.0》就喺今晚出街。

TVB係咪搵譚俊彥加陳山聰對撼？睇返資料，可能實情係冇幾多劇可揀。而家大台手上未播嘅劇集當中，大部份都同內地串流平台合作，調動上映期唔再係自己話事。加上都要睇住手上副牌嚟出︰新「收視福將」陳展鵬有2套劇在手，仲有新寵周嘉洛嘅《痞子殿下》，估計要留定喺手，對付ViuTV今年嘅三大MIRROR成員主演王牌劇 － Edan(呂爵安)、Alton(王智德）、Stanley（邱士縉）嘅iSwim；姜濤、Ian（陳卓賢）同Edan嘅《季前賽》以及Anson Lo（盧瀚霆）同阿Jer（柳應廷）嘅《百萬同居計劃》。再假設一套劇拍完做後期要6－9個月時間，數數下，「台慶劇」味甚濃嘅《白色強人II》未係時候，《凶宅清潔師》太另類，同《廉政行動》類似嘅《廉政狙擊．黑幕》呢期唔出得以免混淆。仲有套十集劇OPM呢期TVB自家平台播緊……所以，你話係咪所剩無幾？

而且《冥冥之中》係所謂「燒腦劇」，但上次《940920》反應好壞參半；《十八年後的終極告白2.0》都係推理懸疑類，上輯鋪排有紋有路，加上收視有26.5點（跨平台計算），應該有勝算。

今輯同上輯其實只係同樣有部份演員續演，兩套故事無任何關係，今次嘅謎團由譚凱琪飾演嘅畫家太太被殺所引發，佢老公（譚俊彥）、老公多年前愛徒（龔嘉欣）、畫廊老闆（陳山聰）各有疑點。香港電視觀眾對「燒腦劇」反應一般，《十》最好劇本唔好太扭橋或者有bug，否則有麻煩。

第一集(05/30)

畫家姚尚謙因在英國多年發展平平，被迫回港尋找機遇。莊銳婷為丈夫尚謙爭取合作機會，討好知名品牌負責人傑克。尚謙因銳婷的期望倍感壓力，又見好友方志浩已成為業界有名的畫廊老闆，不禁自慚形穢。尚謙巧遇舊相識沈越，卻在銳婷面前裝作不認識。尚謙收到神秘人傳來銳婷與傑克的親密照片，懷疑銳婷出軌，衝上酒店捉姦……某日，銳婷領愛犬往看獸醫期間，收到恐嚇短訊，銳婷離開時竟有摺枱從天而降……

第二集(05/31)

銳婷因高空擲物一事，驚魂未定，想起曾被沈越偷拍而與對方爭執，認定此事與沈越有關。助手葉凌風好心替銳婷搜集寵物相關資料，被銳婷痛罵一頓。尚謙找沈越見面，怎料被銳婷撞見，尚謙稱只是查問高空擲物一事……沈越欠債累累，弟弟天藍又因犯錯失去工作，財政狀況雪上加霜。志浩欲與徐友齊合作，代理其舅父的畫作，卻談不攏。志浩表面若無其事，其實另有盤算……銳婷神色有異外出被尚謙察覺，跟蹤而至……

第三集(06/01)

銳婷懷疑尚謙與沈越的關係，質問沈越，反被痛罵一頓。沈越藉此機會向尚謙報料以換取報酬，尚謙得知銳婷懷疑他，也發現當天收到銳婷與傑克的親密照有問題。尚謙尋得銳婷的秘密手機，有重大發現，並向志浩傾訴。銳婷察覺尚謙有所懷疑，心情惡劣下驅車在馬路上奔馳，最終發生意外……志浩的太太宋慧琪懷有身孕，她不慎在浴室跌倒，情況危急……

第四集(06/02)

警方找到高空襲物案疑兇，疑兇卻稱受人指使……銳婷發現弄失手鏈，擔心是在車禍現場遺失，甚感不安。慧琪對跌倒一事自責，意圖上天台自殺，幸得志浩及時勸阻。尚謙獲志浩斥資開設畫室，畫室準備開張期間，志浩、慧琪發現尚謙的一幅滄海遺珠，認為畫作大有可為，尚謙卻高興不起來……畫室開張當日，沈越到來，銳婷心中不忿，將她趕走。晚上，尚謙獨自留在畫室，偷偷與沈越見面，二人似乎有不可告人的秘密……

第五集(06/03)

慧琪看好尚謙的滄海遺珠畫作，向銳婷提出簽尚謙為畫廊旗下畫家，銳婷欣喜。沈越勒索尚謙金錢要脅公開秘密，尚謙只好答應，但提出一個條件……銳婷收到匿名訊息指尚謙和一女子在畫室偷情，衝上畫室……沈越收到錢後，即領天藍一同接手糖水舖，兩姐弟侃侃而談賺錢大計，對未來充滿憧憬。尚謙與沈越另覓地方見面，卻發現被神秘人偷拍，二人窮追不果，只見神秘人負傷逃去。某天，尚謙從畫室離開，似是約了別人偷情，神秘人又再現身……

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載