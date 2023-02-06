《十大中文金曲頒獎音樂會》5月復辦 COLLAR未能入圍角逐女新人獎

香港電台去年與無綫合辦的《香港金曲頒獎典禮》劣評多多，日前港台新春團拜時，廣播處長張國財宣布於5月舉辦《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，但音樂會的詳情則未有詳盡交代。港台於上周六(4日)在社交專頁貼出投票網站，以「廣播九十五周年 十大中文金曲」為投票活動主題，呼籲大家以行動支持優秀音樂人及歌曲，截止日期為本月18日。

登入投票網站，共有6個獎項供大家投票，包括「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。不過，有網民發現曾被傳遭港台「封殺」的謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟均未見在投票名單之上，就連在多個頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷的陳柏宇、陳蕾、岑寧兒亦未能入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，相反四大天王中的郭富城、劉德華及譚詠麟就有份入圍。

COLLAR「被消失」

此外，網民對新人獎的候選名單亦大感不滿，如COLLAR、趙祥誠未見入圍，質疑港台「圍威喂」。按照選舉準則，角逐新人獎的資格必須於選舉期內，首次推出其個人主唱華語或粵語歌曲，及需經在香港首次發行的唱片發布，或經唱片公司授權網站供樂迷合法下載；及其歌曲於選舉期內，曾登上「中文歌曲龍虎榜」；並經由唱片公司提名，均自動成為候選新人。

根據資料顯示，COLLAR於去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌曲均入圍角逐「十大中文金曲獎」，若然其公司沒有為她們報名，或成為她們無法角逐的原因。