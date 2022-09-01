「千億女友」郭嘉文少女味滿瀉 貫徹慳家本色一件背心著足兩年

15年港姐季軍郭嘉文（Karmen）與超級富豪李澤楷嘅戀情傳出多年，直至大前年先以情侶姿態大方合照，間接承認女友身份。不過拍拖6年嘅佢哋屢次傳出分手消息，Karmen除咗喺IG感性出PO之外，上年年初仲疑似向娛樂圈重新出發，喺IG嘅個人簡介寫上工作聯絡嘅電郵地址。近半年未有更新社交網站嘅佢，近日出現喺一名化妝師嘅IG，片中嘅佢狀態超好，向鏡頭展露笑容時少女味滿瀉。另外，Karmen繼續佢嘅慳家本色，被發現一件背心著足兩年。

有「千億女友」之稱嘅郭嘉文貴為富豪女友，手持價值逾億港元嘅九龍塘豪宅，過著衣食無憂嘅生活，不過佢冇炫耀富貴生活，反而非常節儉和低調，連買衫都同一般後生女一樣，鍾意幫襯淘寶或一啲外國網站。

背心著足兩年 生活慳家

化妝師Yumi喺郭嘉文生日正日（27日）於IG上載咗一段以佢為主角影片，並寫上：「咁靚嘅「客人」得唔得嘅」，之後再加上身份證化妝及生日快樂等hashtag。睇嚟Karmen去影身份證之前搵化妝師化返個靚妝，片中纖瘦嘅Karmen皮膚白皙，著上一件湖水藍色蝴蝶結吊帶背心，並向鏡頭展露笑容，少女味十足。不過佢就俾發現呢件背心同佢兩年前去酒店開派對時所穿嘅背心係一模一樣，貫徹以往嘅慳家生活​​態度。

30歲嘅郭嘉文，畢業於香港城市大學。2015年參選港姐後隨即加入無綫成為旗下藝員。入行後佢曾經參演《廉政行動2016》、客串《一屋老友記》及成為《東張西望》外景主持。喺2016年情人節，佢被爆出與李澤楷同遊東京。翌年便無綫提早解約，淡出娛樂圈。直至上年年初，佢疑似鋪路復出，除咗做KOL喺IG宣傳產品之外，亦喺IG寫上工作聯絡嘅電郵地址。

郭嘉文

郭嘉文IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載