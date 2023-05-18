《半澤直樹2》男星市川猿之助疑自殺 父母證實身亡 其遺書曝光

日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎男星市川猿之助，今日(18日)早上10時左右，被發現與年邁雙親共三人倒臥寓所，其經理人發現後立即報警召救護車，三人送院時，市川猿之助意識朦朧，而雙親則已失去知覺，其母先證實死亡，而命危父親經搶救後，於當地時間12時許亦證實離世。當地警方目前正在調查事件。據現場消息指，市川猿之助疑似輕生，他在睡房被發現時身旁有疑似遺書，雙親倒臥在另一房間。

遺書寫上：原諒我先走一步 據《現代商業》報道，市川猿之助是在地下室的房間被發現上吊繩子斷掉，猜測他應該是死前猶豫後獲救，警方指當時市川猿之助亦有意識，指父母「在樓上」。而市川猿之助的父母沒有外傷、勒痕，媽媽在二樓當場身亡，爸爸送醫後不治，推測父母死因與服藥有關。警方發現遺書後，上面寫上「原諒我先走一步，對不起」，警察亦表示19日會跟市川猿之助詢問詳情。