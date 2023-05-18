熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-05-18 19:00:00

《半澤直樹2》男星市川猿之助疑自殺 父母證實身亡 其遺書曝光

分享：
日劇《半澤直樹2》男星市川猿之助疑自殺 父母昏迷送院一死一危殆

日劇《半澤直樹2》男星市川猿之助今日被發現與父母一同倒臥寓所。

《半澤直樹247歌舞伎男星市川猿之助，今日(18)上10左右，被發現與年邁雙親共三人倒臥寓所人發現後立即報警召救護車，三人院時，市川猿之助意識朦朧，而雙親則已失去知覺其母先證實死亡，而命危父親經搶救後，於當地時間12時許亦證實離世。當地警方目前正在調查事件。據現場消息指，市川猿之助疑似輕生，他在睡房被發現時身旁疑似遺書，雙親倒臥在另一房間。

消息指，市川猿之助被發現時身旁有疑似遺書。

消息指，市川猿之助被發現時身旁有疑似遺書。

遺書寫上：原諒我先走一步

據《現代商業》報道，市川猿之助是在地下室的房間被發現上吊繩子斷掉，猜測他應該是死前猶豫後獲救，警方指當時市川猿之助亦有意識，指父母「在樓上」。而市川猿之助的父母沒有外傷、勒痕，媽媽在二樓當場身亡，爸爸送醫後不治，推測父母死因與服藥有關。警方發現遺書後，上面寫上「原諒我先走一步，對不起」，警察亦表示19日會跟市川猿之助詢問詳情。

香川照之為市川猿之助的堂兄弟。

香川照之為市川猿之助的堂兄弟。

與香川照之為堂兄弟

市川猿之助著名歌舞伎演員，與香川照之是堂兄弟，前年參演《半澤直樹2後令他更加入屋據日媒報，市川猿之助18日被八卦雜誌《女性Seven》爆料，指他向主演舞台劇的合作演員、工作人員進行性騷擾職場，由於他一向給外界極佳形象，然而相關人士指出，市川猿之助每次喝酒後也性情大變，房間只剩下單獨兩個人就會開始對人強吻、襲擊對方下半身等，若受害人反抗便威脅要妁其飛出團隊。報道又指，相關公司松竹表示，因為雙方沒有雇用關係，無法針對個人行為進行判斷，也無法確認是否屬實。

市川猿之助今日被爆向合作演員及工作人員進行性騷擾及職場欺凌。

市川猿之助今日被爆向合作演員及工作人員進行性騷擾及職場欺凌。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受