「南韓女星」留遺書輕生 享年29歲　官方沉默2天痛心證實

記者王靖淳／綜合報道 來自南韓的29歲女星海秀（音譯，해수），曾參與過節目《不朽的名曲》、《玩甚麼好呢？》的錄製，在大學時主修傳統音樂的她，後來也在出道後活躍於trot曲風，未料，卻在本月13日傳出在家輕生的消息。對此，韓媒也於昨（15）日證實死訊，而官方也在當晚發出正式聲明，消息曝光後，令許多喜愛海秀的粉絲都紛紛感到不捨及不敢置信。

綜合韓媒報道，畢業於韓國藝術綜合學校傳統藝術院的30歲Trot女歌手A某，在本月13日被爆出疑似在家留下遺書之後就輕生身亡，傳聞也在曝光之後，引發各界熱議，同時也紛紛猜測，死者身分恐怕就是29歲女星海秀（音譯，해수），更有眼尖的網友發現，海秀IG的貼文停留在4天前，且該篇最新貼文的留言功能是關閉的狀態。對此，韓媒也在昨（15）日證實，過世的女星就是1993年出生的女歌手海秀（音譯，해수）。 女星海秀在家輕生身亡。（圖／翻攝自IG）