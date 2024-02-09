「叉雞」被YouTube中止盈利 網民不忿：為什麼要懲罰認真做影片的人？

近日，一位YouTuber「叉雞」在YouTube社群上發帖指被YouTube中止了營利，因此需要申訴而暫停更新。事件在馬來西亞、港台等地皆引起網民討論。
「叉雞」是誰？
「叉雞」是一位身份神秘，只發聲不露面的YouTuber，他在台港都算是人氣王，單純靠有趣話題、簡單剪接，加上幽默感及生鬼配音，影片點擊等閒可達2、3百萬之多。這位「叉雞」早期的影片取向傾向冷知事、國際時事等題材，但因為影片內容容易被黃標（黃標後影片就沒有收入），才轉型成今日的搞笑風格。
根據網上線索整合，可知「叉雞」是一位80後、已成家有妻兒，他本身有正職、做片只為興趣。網民根據他說國語的口音，認為他是馬來西亞華人，但亦有人認為叉雞實在太熟悉港產片gag、李氏力牆等香港話題，又拍片抽水講史萊姆、雪姨及「arho tv」Sunny Creamy，推斷他一定是香港人。
百萬收入YouTuber
雖然「叉雞」強調自己是一個有正職的人，沒時間做業配，也不搞課金、會員制等增加收入，但另一頻道「阿先說故事」就在影片中計算過，雖然「叉雞」的影片不時被黃標，但收入依然誇張！粗略估計高達121,984美金，幾近百萬港元！
突然被YouTube中止營利，即使「叉雞」有一份正職工作，也未必能夠輕易接受涉及百萬港元的損失。對於「叉雞」暫時不出片，至於為何YouTube會突然中止「叉雞」的營利，有分析指因為YouTube最近在嚴厲打擊一些偷影片頻道，而「叉雞」正正因為堅持不露臉拍片，反而經常用各種網上圖片及影片配合自己聲演，從而被YouTube列入「制裁名單」。對此網民紛紛表示不忿：「這麼多偷片的頻道都不處理，反而去處理認真做影片的人。」