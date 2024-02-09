「叉雞」被YouTube中止盈利 網民不忿：為什麼要懲罰認真做影片的人？

近日，一位YouTuber「叉雞」在YouTube社群上發帖指被YouTube中止了營利，因此需要申訴而暫停更新。事件在馬來西亞、港台等地皆引起網民討論。

有人認為叉雞實在太熟悉港產片gag、李氏力牆等香港話題，又拍片抽水講史萊姆、雪姨及「arho tv」Sunny Creamy，推斷他一定是香港人。

「叉雞」是誰？

「叉雞」是一位身份神秘，只發聲不露面的YouTuber，他在台港都算是人氣王，單純靠有趣話題、簡單剪接，加上幽默感及生鬼配音，影片點擊等閒可達2、3百萬之多。這位「叉雞」早期的影片取向傾向冷知事、國際時事等題材，但因為影片內容容易被黃標（黃標後影片就沒有收入），才轉型成今日的搞笑風格。

根據網上線索整合，可知「叉雞」是一位80後、已成家有妻兒，他本身有正職、做片只為興趣。網民根據他說國語的口音，認為他是馬來西亞華人，但亦有人認為叉雞實在太熟悉港產片gag、李氏力牆等香港話題，又拍片抽水講史萊姆、雪姨及「arho tv」Sunny Creamy，推斷他一定是香港人。