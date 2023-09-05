《反斗奇兵5》傳安仔成家立室回歸 網民嬲爆狠批

迪士尼今年初於財務簡介會上宣布，會投入製作旗下幾個IP嘅新篇章，包括《魔雪奇緣3》(Frozen 3）、《優獸大都會2》(Zootopia 2)及《反斗奇兵5》，推翻之前話唔為舊作拍續集嘅原有講法。《反斗奇兵》作為Pixar招牌作，開第5集正常不過 － 本身角色多而且個個都有觀眾緣，出嘅周邊產品一定多人捧場。自《反斗奇兵》第1集於1995年推出至今28年，當年睇嘅小朋友唔少榮升父母，兩代人一齊睇，仲唔大收？

近期有外媒報導，未有官方公布故事大綱嘅《反斗奇兵5》，有傳會將胡迪、巴斯光年等一眾玩具嘅原主人安仔(Andy），重新加入其中，成長咗嘅安仔仲要係已經成家立室，同愛人及仔女一齊出現！

於《反斗奇兵3》結尾，講到準備入大學嘅安仔將玩具送俾鄰居Bonnie妹妹。去到第4集，胡迪更決定同同伴分道揚鑣，留喺嘉年華會幫助其他玩具。當大家都以為故事去到呢度就「完了吧 如無意外」，竟然有第5集！加上迪士尼老細Bob Iger保證胡迪同巴斯光年都會回歸，連埋「安仔愛回家」呢個消息，唔少網民都話唔收貨。佢地認為前兩集寫到咁死，第5集點先可以將各散東西嘅安仔一家、胡迪同巴斯光年擺返埋一齊？