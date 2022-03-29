《反起跑線聯盟》收視高開成今年ViuTV之冠 TVB《飛虎3》內地劇收視跌

ViuTV新劇《反起跑線聯盟》圍繞幼稚園家長面對子女教育問題的抉擇，貼地題材引起家長共鳴，上周一開播後收視理想，首周平均直播收視達到5.1點，暫時是今年ViuTV首周收視最高劇集，較《940920》結局篇(3.8點)收視升1.3點，增加約8.5萬的觀眾人數，亦是ViuTV開台以來第二高的收視節目，僅次《大叔的愛》的7.1點平均收視。導演劉偉恆得知收視理想的好消息後，大表感動，感激各演員在疫情下落力社交平台宣傳，「各位演員們嘅出post數量真係好多，周家怡都已經好落力宣傳，但最驚奇係本身唔係好用social platform嘅潘燦良都成日出post，可以話係佢最近最貼近social media嘅一刻！我最鍾意佢同Martin仔（#植海維 @family_chik 飾）鬥智鬥力，搞笑又窩心」

《飛虎 3 》收視微跌

至於與《反起跑線聯盟》同時段播放的TVB劇集《飛虎3壯志英雄》，上周收視為20.3點，較前一周的跌1.6點，似乎觀眾對拍到第3集的飛虎題材興趣一般。而承接《家族榮耀》的內地劇《機智女法醫》，首周平均收視23.1點，較上周《家族榮耀》結局篇的26.3點，流失約21萬觀眾。且看下周(4月4日)9點半開播的《金宵大廈2》能否挽回跌勢。

《愛‧回家之開心速遞》及《東張西望》則保持高位，分別取得26.9點和26.8點收視。由無綫總經理(節目內容營運)曾志偉主持的《講你都唔信》，上周一至三的平均收視14.5點，較前一周同時段肥媽主持的《全民居家煮嘢食》微跌1.2點。