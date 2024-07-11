《反黑英雄》︱鄧智堅4大場口晒冷12種情緒 網民推再奪最佳男配

由鍾澍佳擔任總監製、方浤酌擔任監製的警匪劇TVB劇集《反黑英雄》，昨晚播出的第13集，絕對是鄧智堅全方位晒冷演技一集，劇組先後透過4個用心設計的場口，讓他發揮12種不同情緒的演技，分別是蛇𠺌、掙扎、無助、焦慮、擔憂、堅定、純真如小孩的喜悅、心痛、佻皮、感激、放下及不捨。

網民正面評價《反黑英雄》製作用心，又指場景處理非常有心思，留言寫道：「打的是日落的燈，鏡頭美學完美示範」、「以這麼藝術的手法交代了張東在卷紙上寫了那麼多的內容」、「這段台詞好，演得好，很容易淚崩」、「看圖都忍不住鼻酸」、「真的永遠可以相信TVB的警匪片，他們從不吝嗇將高光對準小配角」。