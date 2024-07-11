《反黑英雄》︱鄧智堅4大場口晒冷12種情緒 網民推再奪最佳男配

由鍾澍佳擔任總監製、方浤酌擔任監製的警匪劇TVB劇集《反黑英雄》，昨晚播出的第13集，絕對是鄧智堅全方位晒冷演技一集，劇組先後透過4個用心設計的場口，讓他發揮12種不同情緒的演技，分別是蛇𠺌、掙扎、無助、焦慮、擔憂、堅定、純真如小孩的喜悅、心痛、佻皮、感激、放下及不捨。
網民正面評價《反黑英雄》製作用心，又指場景處理非常有心思，留言寫道：「打的是日落的燈，鏡頭美學完美示範」、「以這麼藝術的手法交代了張東在卷紙上寫了那麼多的內容」、「這段台詞好，演得好，很容易淚崩」、「看圖都忍不住鼻酸」、「真的永遠可以相信TVB的警匪片，他們從不吝嗇將高光對準小配角」。
網民讚比陳山聰還年青 演技天花板級別
此外，又大讚飾演角色張東的鄧智堅，演得立體兼有血有肉，演技再次讓他憑此劇獲得洗版式好評，大讚智堅演乜似乜之餘，更力推他憑《反黑》再奪最佳男配角，紛紛留言：「游刃自如的演技」、「張東真的演得很好，賺夠我淚水」、「讓他再一次拿最佳男配吧」、「TVB演技標配」、「好好戲，看到這裏就忘記他喝奶茶的樣子了」、「好久沒見過有這樣的演員，單憑實力，一步一步熬出來」，並對天生童顏的智堅單，憑演技、神態及造型，成功演出比真實年齡大一截的角色深表佩服：「誰能猜到他比陳山聰還要年輕。」
對於演技獲大批網民封神，智堅受訪時謙稱沒想過張東這個角色，能有這麼大迴響：「真係多謝各位觀眾同網民嘅支持。」問到有否信心憑角色再衝男配獎項，智堅再謙虛謂：「有任何類別嘅認同都會非常開心。」談到張東與飛爺角色差別之大直達「易容級」，原來除了刻意油黃棚牙及整油個頭，智堅還有一招自殘式絕招：「我嗰段時間冇搽任何護膚嘢，希望啲皮膚可以粗糙啲。」