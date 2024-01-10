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娛樂
2024-01-10 06:00:00

「台版吳浩康」 沈建宏曾赴韓國發展 現賣雞維生︰唱歌、跳舞外，就像生活白癡

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「台版吳浩康」 沈建宏淪落賣雞 曾赴韓國發展 直認︰唱歌、跳舞外，就像生活白癡

「台版吳浩康」 沈建宏淪落賣雞 曾赴韓國發展 直認︰唱歌、跳舞外，就像生活白癡

香港歌手吳浩康去年離開英皇之後，化身成為「職安真漢子」做地盤養家，獲唔少人讚能屈能伸，亦當堂令佢某位舊同事Steven相形見絀。

而離開藝人身分打工唔止吳浩康，台灣藝人沈建宏為前男團元氣G-Boys成員，又曾於韓國發展，想不到31歲就「淪落」賣雞腿。31歲的沈建宏更直言「一開始還有點放不太下身段及面子」。

「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。

沈建宏8歲參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》嘅最靚仔小學生選舉而被發掘，十歲正式出道拍劇，仲成為何潤東契仔。沈建宏一度加入男團AK及元氣G-Boys，甚至去過韓國發展仲出過碟。同唔少藝人一樣，沈建宏早幾年到內地發展，拍劇、帶貨直播都做過，然後因為服兵役而返台，退役後繼續幕前演出，同時仲做埋醫美、開Pilates教室等生意。

「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。 「台版吳浩康」 沈建宏在街市雞檔賣雞腿維生。

報導出街之後，沈建宏寫咗篇文解釋點解賣雞 － 舊年10月經朋友介紹去街市賣雞，然後決定自己擺檔。佢都直言「一開始還有點放不太下身段及面子」，畢竟自己做咗20年藝人，冇咩打工機會，「除了演戲、唱歌、跳舞之外，我就像個生活白癡」。而經過3個月擺檔生活之後，沈建宏見識到普羅大眾嘅生活風景。

沈建宏個post有呢一句，「也想過，若有一天，沒當個藝人了，自己是否還能順利做其他事情呢？」。當好多路人喺網上以不同形式成為名人，其實藝人都要學吓如何成為路人 － 唔止心境，仲有搵食技能，同埋街頭智慧。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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