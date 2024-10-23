《呃錢》首播｜港男疑墮相親騙局 疲勞轟炸下花2萬發現「對象」資料屬虛構

事主黃先生因雙親年事已高，加上一直想他能傳宗接代，而一直單身的他因工作關係未有機會覓得對象，故於小紅書上發文透露自己有意結識異性，隨即有多間婚姻介紹所向他招手。黃先生指自己的擇偶條件不高，要求對方願意結婚生仔，也不一定是年輕女士，30頭的女士也能接受，不過他對對象的外貌有要求，「10分要有7分」。

黃先生於節目中表示曾到深圳福田一間婚姻介紹所進行會談，自我介紹過後被職員大讚他孝順、外表討好，令他對自己充滿自信，且信任該婚姻介紹所。職員其後稱他們有十多年配對經驗，當中多位會員均是高學歷、高收入、高品味的單身女性，又讓黃先生閱覽會員的照片，更特意推薦來自內地的會員，指她們思想較傳統，而且持有香港身分證的黃先生擁有很大優勢。之後開始力Sell一個2萬9千元的會藉套餐，表示套餐包括在4個月內向黃先生介紹5位會員，以及提供感情培訓課程。

然而，當黃先生因費用高昂表示需要數天考慮後，職員即時對他說出帶有人身攻擊的話，之後又換了另一位職員再來誇獎黃先生，並向他提供優惠，最終黃先生受不了疲勞轟炸下購買了2萬元的套餐。職員在準備合同時，聲稱不小心誤將4個月套餐設定為5個月，又以怕被問責及故意關掉冷氣，令已肚餓的黃先生在半推半就下付了2萬1千元。