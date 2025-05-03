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娛樂
2025-05-03 19:13:37

《周處除三害》原班人馬再合作！阮經天王淨首演人格分裂角色 宋芸樺推遲美國進修計劃

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《周處除三害》原班人馬合作，新作《沉默的審判》在台北舉行記者會。(娛樂組攝)

《周處除三害》原班人馬合作，新作《沉默的審判》在台北舉行記者會。(娛樂組攝)

《周處除三害》原班人馬合作的新作《沉默的審判》今日(3)在台北舉行發布會，《am730》特派人到當地採訪。導演黃精甫，夥拍阮經天、王淨、袁富華和陳以文，在暴力犯罪為主題的影集《沉默的審判》再次合作，新劇陣容還有賈靜雯、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎和張孝全等強勢加盟。今日眾演員一行16人齊齊現身台灣記者會。阮經天和王淨首度挑戰人格分裂角色，王淨一人分裂4角，與賈靜雯再次合作演母女，更遠赴北海道拍攝，宋芸樺驚爆為角色延援美國留學。

阮經天、王淨再度合作。(娛樂組攝)

阮經天、王淨再度合作。(娛樂組攝)

發布會重回影集的關鍵場景「西門紅樓」，在《周處除三害》飾演反派「香港仔」的袁富華，特地飛往台灣出席，成為今日的唯一香港代表。早前自爆有社恐的黃精甫則未有出席，找來好友曾寶儀擔任司儀。從首播預告所見，一開始便看見金馬獎影帝阮經天徬徨、錯愕並且眼眶含淚的臉，隨後是滿臉沾滿鮮血的台北電影獎影后王淨詭異微笑登場。

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袁富華專程飛到台北出席記招，與陳以文分享劇中角色演出心路歷程。(娛樂組攝)

袁富華專程飛到台北出席記招，與陳以文分享劇中角色演出心路歷程。(娛樂組攝)

阮經天認角色好難演

主角阮經天直指角色挑戰極大：「在角色間跳來跳去，很難演。」他表示對角色的歷程有深刻體會，「都一樣真的經歷過愛、徬徨、無助、憤怒、迷失和找不到愛，他最後的選擇、很湊巧跟我的人生重疊，他演繹角色就像真的走過角色走過的路。」談到再次跟黃精甫合作，彼此熟絡也為他帶來複雜情緒，「但他跟我說：『我有這個力量讓你變得不一樣。』」

 

阮經天指角色好有挑戰性。

阮經天指角色好有挑戰性。

王淨一人分飾四角

王淨挑戰人格分裂角色，更要一人分飾四角。她表示：「要人格分裂出多個人，更要上聲音課了解不同聲音。」她與阮經天再合作，兩人表示傾足四小時！她說︰「從人生聊到股市，這些對我來講這一切的一切都是很特別的體驗。」王淨表示自己沒有買股票，所以大部分時間都是聽阮經天在分析，「跟他聊天很舒服。」

記者會上宋芸樺就大爆，收到劇本時正在美國準備進修，但考慮到劇本太厲害，角色極具發揮，所以決定延遲留學的計劃。她說︰「今次徹底改變人生，本來想在美國進修，一個月後就收到劇本，但沒有接的話一輩子都會後悔。」她透露會扮演千金大小姐，角色非常黑暗。

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賈靜雯飾演心理系教授兼司法鑑定師，有許多專業用語，崩潰到跟導演說「我下次要演啞巴！」(娛樂組攝) 阮經天則飾演謝欣穎(左)無緣的前夫。 王淨在劇中人格分裂，角色橫跨16歲至46歲。 宋芸樺為《沉默的審判》推遲到美國進修的計劃。 王淨、賈靜雯自《瀑布》後再度合作。

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