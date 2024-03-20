《周處除三害》被指控抄襲 法院批准扣押3千萬台幣財產

去年上映嘅《周處除三害》喺內地取得唔錯成績，上映半個月已經收到5億人民幣，但同時亦捲入抄襲風波。

去年上映嘅《周處除三害》喺內地取得唔錯成績，上映半個月已經收到5億人民幣，但同時亦捲入抄襲風波。

台灣導演錢人豪喺《周》上映後多次發文，指電影同佢多年前嘅劇本《無法無天》有多處雷同，並列出證據證明。而錢人豪近日就向台北法院提出訴訟。台媒報導，台灣司法機關批准錢有權向《周處除三害》編劇導演黃精甫及製片公司作財產假扣押，最多可以凍結3千萬元。錢人豪之後發表聲明表示「謝謝法院給我一個公道，讓我有權利來假扣押對方的票房跟資產。也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事再發生」。至於被控告嘅製作公司「一種態度」就回應話「法院聽信聲請人片面的說詞裁准假扣押（依媒體報導得知）。假扣押裁准前，並未給予相對人說明及答辯的機會，致法院遭聲請人誤導，作出錯誤判斷」而一種態度公司表明會盡速向法院依法聲明異議。

錢人豪去年提出抄襲指控後，《周處除三害》導演黃精甫曾經發表聲明，並交代《周》創作話程，係由自己前作、麥浚龍及蒼井空主演嘅《復仇者之死》而聯想出「善、惡三部曲」。黃精甫當時話解釋完就唔會再回應指控。