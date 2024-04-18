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娛樂
2024-04-18 12:22:37

《哈利波特》侏儒女星Samantha Davis逝世 與丈夫合演經典電影《小魔仙》結緣

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《哈利波特》侏儒女星Samantha Davis逝世 與丈夫合演經典電影《小魔仙》結緣

侏儒男星Warwick Davis的演員妻子Samantha Davis與世長辭。

英國著名侏儒男星Warwick Davis曾在《哈利波特》(Harry Potter)系列中飾演Professor Filius Flitwick(菲力孚立維教授)，其妻Samantha Davis同樣曾參演2011年的《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》(Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2)，近日Samantha Davis被證實已在上月(324)不幸逝世，終年53歲。

127cm身高的Samantha Davis早於80年代入行，演出過數部電影，她與丈夫同樣患有侏儒症，二人育有一對子女，兩人曾共同在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中亮相。據英國媒體報道導，薩Samantha Davis演過兒童劇，因參演1988年朗侯活(Ron Howard)執導電影《小魔仙》(Willow)而在片場邂逅Warwick Davis，兩人相識三年後結婚，兩人婚後育有一對仔女，27歲女兒與21歲兒子長大後也隨父母成為演員，Warwick Davis夫婦更在2012年創立了慈善機構Little People UK，以幫助侏儒症患者及有需要家庭。

對於妻子先離開人世，Warwick Davis悲痛回應：「她的離世給我們一家人的生活留下了巨大的缺口，我想念她的擁抱。」他形容愛妻是自己最信賴的知己，是其職業生涯中最熱心的支持者。

侏儒女星Samantha Davis在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中的扮相。 Samantha Davis(前左)與老公Warwick Davis(前右)均有份演出《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》。 Samantha Davis參演1988年電影《小魔仙》認識Warwick Davis，兩人在三年後結婚。 Samantha Davis與老公育有一對子女，更在2012年創立了慈善機構Little People UK。 Warwick Davis在《哈利波特》系列中飾演Professor Filius Flitwick為人認識。
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