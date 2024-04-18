《哈利波特》侏儒女星Samantha Davis逝世 與丈夫合演經典電影《小魔仙》結緣

英國著名侏儒男星Warwick Davis曾在《哈利波特》(Harry Potter)系列中飾演Professor Filius Flitwick(菲力孚立維教授)，其妻Samantha Davis同樣曾參演2011年的《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)，近日Samantha Davis被證實已在上月(3月24日)不幸逝世，終年53歲。

127cm身高的Samantha Davis早於80年代入行，演出過數部電影，她與丈夫同樣患有侏儒症，二人育有一對子女，兩人曾共同在《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》中亮相。據英國媒體報道導，薩Samantha Davis演過兒童劇，因參演1988年朗侯活(Ron Howard)執導電影《小魔仙》(Willow)而在片場邂逅Warwick Davis，兩人相識三年後結婚，兩人婚後育有一對仔女，27歲女兒與21歲兒子長大後也隨父母成為演員，Warwick Davis夫婦更在2012年創立了慈善機構Little People UK，以幫助侏儒症患者及有需要家庭。