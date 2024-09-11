《哈利波特》劇集版選角展開 瘋傳妙麗由黑人演員飾演 原來係流料？

《哈利波特》呢個近代最賺錢嘅IP，拍完7集電影版之後又點可以停落嚟？串流平台HBO去年宣布，落實開拍劇集版《哈利波特》，仲會一拍就拍足七季！劇集預計喺2026年推出season 1，咁即係好快要開工啦。

HBO尋日宣布喺英國進行選角面試，為三位《哈利波特》主角哈利、榮恩同妙麗尋找適當人選。通告提到，參加者要喺出年4月時年屆9至11歲，而且要係英格蘭或愛爾蘭居民，各位移英港人嘅小朋友都可以參加！因為選角通告提到，參加者不限種族膚色等條件。

《哈利波特》劇集版選角展開 瘋傳妙麗由黑人演員飾演 原來係流料？

或者因為呢項備註，網上有人炒作《哈利波特》會唔會為咗配合西方嘅woke思潮，cast白人以外嘅小演員參演。更有人喺社交平台放流料，話妙麗一角可能由黑人演員飾演，仲用AI整埋圖，講到似層層！消息傳出後，當然唔少人有意見，仲重提2016年《哈利波特》舞台劇由黑人演員Noma Dumezweni出演妙麗一事，以證明並非空穴來風。

不過HBO以至劇組都未曾講過要唔要由黑人以至其他族裔演員演出3位主角，所以直至呢一刻，「黑人妙麗」都係吹水傳聞一則，但又係咪一定唔會發生呢？又真係好難講。畢竟近幾十年英國人口比例變得多元化，而且霍格華茲學校本來就好有階級觀念，用白人以外嘅演員去演3位對抗體制嘅少年，又錯唔晒噃。 原文刊登於 電影LOL