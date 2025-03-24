《哈利波特》女星Samantha Davis去年逝世 家人公布死訊 享年53歲

曾出演電影《哈利波特》系列的英國女演員Samantha Davis，已於2024年3月24日去世，享年53歲。她的去世讓其家人感到無比悲痛，Samantha丈夫Warwick Davis在一份聲明中表示：「Samantha的離開，給我們一家人的生活留下了巨大的空白，我們想念她的擁抱。」

Samantha的子女Annabelle和Harrison，對母親的離開，亦表達了悲傷，稱母親的愛瀰漫在他們的生活中，又表示：「她是我們最好的朋友，能得到她的親情讓我們十分榮幸。」