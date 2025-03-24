《哈利波特》女星Samantha Davis去年逝世 家人公布死訊 享年53歲

曾出演電影《哈利波特》系列的英國女演員Samantha Davis，已於2024年3月24日去世，享年53歲。她的去世讓其家人感到無比悲痛，Samantha丈夫Warwick Davis在一份聲明中表示：「Samantha的離開，給我們一家人的生活留下了巨大的空白，我們想念她的擁抱。」
Samantha的子女Annabelle和Harrison，對母親的離開，亦表達了悲傷，稱母親的愛瀰漫在他們的生活中，又表示：「她是我們最好的朋友，能得到她的親情讓我們十分榮幸。」
Samantha Davis出世就患有侏儒症，並於2012年創立了慈善機構「英國小人物」，旨在幫助患有侏儒症的患者及其家庭。她與Warwick於1988年在電影《Willow》(風雲際會)相識，並結為夫妻。Warwick在《哈利波特》系列中飾演Filius Flitwick，並與Samantha一起參演了《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》。
Warwick回憶妻子生平時提到，雖然她近年行動能力不便，但她始終保持樂觀的態度。而失去妻子讓他感到悲痛不已：「Samantha是一位獨特的人，總是看到生活陽光的一面，擁有邪惡的幽默感，總是會說糟糕的笑話嘲笑我。」Warwick強調，Samantha是他最信賴的知己，也是他職業中最支持他的人。