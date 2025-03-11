《哈利波特》幽靈「肥修士」離世 Simon Fisher-Becker享年63歲

英國男演員Simon Fisher-Becker近日傳來離世消息，他曾在2001年上映的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中飾演幽靈角色「肥修士」（Fat Friar），其家人與經理人公司已證實噩耗，表示Simon Fisher-Becker是在周日（9日）於倫敦離世，享年63歲。

Simon Fisher-Becker傳出死訊後，經理人悲痛表示：「今天我不僅失去了一位夥伴，還失去了一位15年的親密朋友。」而他的家人亦發文證實這個不幸消息。Simon Fisher-Becker於《哈利波特》系列的首部電影登場，並飾演赫夫帕夫學院幽靈「肥修士」一角，礙於電影片長問題，其戲份於上映時被大幅刪減，但他的演出卻令影迷留下深刻印象，Simon已是第二位扮演霍格華茲四大學院幽靈中的第二位逝世演員，第一位是2016年離世、飾演史萊哲林學院幽靈「血腥男爵」的Terence Bayler。