《哈利波特》影集公布新任Harry Potter與妙麗 魔法旅程即將重新啟航

新版《哈利波特》的3位主角，(左起)演妙麗的Arabella Stanton、演哈利波特的Dominic McLaughlin，以及演榮恩的Alastair Stout。

HBO原創影集《哈利波特》(Harry Potter)，正式宣布了主要演員陣容！新晉演員將飾演觀眾熟悉的哈利波特(Harry Potter)，Arabella Stanton則化身聰慧的妙麗格蘭傑(Hermione Granger)，Alastair Stout則將擔任忠誠的榮恩衛斯理(Ron Weasley)。《哈利波特》影集製作團隊也迫不及待，想與全世界分享他們的魔法。

《哈利波特》的統籌及監製Francesca Gardiner與導演Mark Mylod表示：「經過選角總監Lucy Bevan和Emily Brockmann的精心搜尋，讓我們找到了完美演員的人選。這三位年輕演員的獨特魅力和才華，令人驚嘆，非常期待他們在螢幕上的表現。」