《哈利波特》影集公布新任Harry Potter與妙麗 魔法旅程即將重新啟航

HBO原創影集《哈利波特》(Harry Potter)，正式宣布了主要演員陣容！新晉演員將飾演觀眾熟悉的哈利波特(Harry Potter)，Arabella Stanton則化身聰慧的妙麗格蘭傑(Hermione Granger)，Alastair Stout則將擔任忠誠的榮恩衛斯理(Ron Weasley)。《哈利波特》影集製作團隊也迫不及待，想與全世界分享他們的魔法。
《哈利波特》的統籌及監製Francesca Gardiner與導演Mark Mylod表示：「經過選角總監Lucy Bevan和Emily Brockmann的精心搜尋，讓我們找到了完美演員的人選。這三位年輕演員的獨特魅力和才華，令人驚嘆，非常期待他們在螢幕上的表現。」
這部影集將忠實改編J.K. Rowling的經典《哈利波特》叢書，旨在將這個充滿魔法的世界，呈現給新的觀眾以及原著fans。而且每一季都會帶來全新的故事和冒險，與觀眾一起經歷心動的魔法旅程。影集將獨家在HBO Max上串流播放。
製作團隊還感謝數萬名參與試鏡的小朋友，並表示非常高興能夠發掘到這麼多才華橫溢的年輕演員。這部影集的編劇及監製Francesca Gardiner，還有Mark Mylod負責執導數集，將與華納兄弟電視公司及Brontë電影電視公司合作，共同創造這部令人期待的作品。