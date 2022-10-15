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娛樂
2022-10-15 12:28:38

《哈利波特》海格Robbie Coltrane逝世 享年72歲

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《哈利波特》海格Robbie Coltrane逝世 享年72歲

飾演「海格」的著名演員Robbie Coltrane與世長辭，享年72歲。

在電影《哈利波特》系列中飾演「海格」的蘇格蘭著名演員Robbie Coltrane與世長辭，享年72歲，其經理人公司WME已證實死訊，目前未公開死因。消息指，Robbie Coltrane是在一間醫院中逝世，離世時包括前妻和兩個子女等家人都陪在他身旁。

Robbie Coltrane 1950-2022

Robbie Coltrane 1950-2022

授予大英帝國勳章

Robbie Coltrane生於1950年，身高有185cm，入行前他的志願是成為藝術家，但後來轉戰演藝圈，從喜劇演員開始嘗試棟篤笑，之後演出電視劇，《哈利波特》系列電影飾演霍格華茲「獵場看守人」海格一角可算是他從影以來的代表作。由於在影視和表演藝術上取得成就，故Robbie Coltrane於2006年被授予「大英帝國勳章」，2011年亦因對電影的傑出貢獻而獲得英國電影學院獎。

Robbie Coltrane演出《哈利波特》，飾演霍格華茲「獵場看守人」海格一角是他從影以來的代表作。

Robbie Coltrane演出《哈利波特》，飾演霍格華茲「獵場看守人」海格一角是他從影以來的代表作。

妙麗貼合照悼念

對於Robbie Coltrane離世，《哈利波特》主角丹尼爾拉德克里夫（Daniel Radcliffe）得知噩耗已透過IG悼念昔日拍檔：「我為他的離開而感到難過，他是一位了不起的演員，也是一個可愛的人。」至於「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）亦透過IG限時動態發文，並貼出二人合照悼念。物為《哈利波特》作者的J.K.羅琳，也在Twitter分享與Robbie Coltrane合照，哀痛表示：「我再也不會認識像Robbie這樣的人了，他是一個令人難以置信的天才，一個無庸置疑的天才。我很幸運能認識他，一起工作，一起大笑。向逝者的家人，尤其是他的孩子們，表達我的愛和最深切的哀悼。」

丹尼爾拉德克里夫得知噩耗已透過IG悼念昔日拍檔。 「妙麗」愛瑪屈臣透過IG限時動態發文悼念。 《哈利波特》作者J.K.羅琳哀痛表示Robbie Coltrane是一個令人難以置信的天才。
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