第96屆奧斯卡金像獎（英文：96th Academy Awards），日本的《哥斯拉-1.0》力壓Marvel《銀河守護隊3》、《職業特工隊︰死亡清算上集》等大片，獲奧斯卡最佳視效，是《哥斯拉》系列電影面世70年以來，首次奪得奧斯卡金像獎。不過《哥斯拉-1.0》去年在日本上畫後，仍未在香港及台灣等地上映，網上流傳兩個原因出現這個情況。

外媒︰《哥斯拉-1.0》成本1000至1500萬美元

奧斯卡最佳視效除了是業界肯定，亦係宣傳最佳途徑。外媒IGN等報道，指奧斯卡之後《哥斯拉-1.0》討論熱度急升。根據外媒Vultre估計，《哥斯拉-1.0》成本埋單開支只係需要1000至1500萬美元。有報導指《哥斯拉-1.0》視效團隊被壓搾兼做到「爆肝」，但導演山崎貴否認講法，強調團隊不是花了很多天OT，周末有假放，歸功於電腦幫忙。山崎貴又分析，美國片商將視效工作外判，好多時鏡頭要重做結果浪費錢同時間，但《哥斯拉-1.0》就係由自家團隊處理。

《哥斯拉-1.0》的視覺效果團隊只得35個人，眾人同心合力完成全片所有電腦特技工作。IGN指出，《哥斯拉-1.0》可能是近十年來得到最佳視效嘅電影之中，成本最低一套。去年得獎為《阿凡達2︰水之道》，成本至少3.5億元。近20年，得到奧斯卡視覺效果獎的電影大部份要1億成本以上，可見視效「燒錢」是常識。對上一套低成本製作而得獎，為2015年作品《智能叛侶》(Ex Machina），未睇過並不奇，因為香港沒有上映。