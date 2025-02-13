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娛樂
2025-02-13 19:27:00

《哪吒之魔童鬧海》內地破百億票房 4大電影公司聯手搬上港澳大銀幕

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《哪吒2》大年初一上映後，票房氣勢如虹。

《哪吒2》大年初一上映後，票房氣勢如虹。

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內地央視新聞2月13日晚上7時披露，中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）總票房突破100億元人民幣，成為中國首部100億電影，創下多項內地票房紀錄，成為全球影史上唯一一部非荷李活製作的電影，進入最高票房頭20位的作品。

《哪吒2》由導演餃子執導，延續了2019年大熱的《哪吒之魔童降世》(《哪吒1)的原班人馬，並由可可豆動畫和光綫彩條屋影業出品。昨天光綫及東方影業宣布將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影等，將聯手在香港及澳門發行《哪吒2》。4間發行公司旗下的院線，包括Cinema CityMCL、影藝及英皇戲院，將一起將這部優秀的中國動畫電影帶給港澳觀眾。

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《哪吒2》成為全球最高票房頭20位的作品。 《哪吒2》由超過4,000位動畫師，歷時五年製作完成。 黃百鳴指，非常高興可將《哪吒2》搬上港澳兩地大銀幕播映。

黃百鳴榮幸中國有優秀動畫

《哪吒2》歷時五年製作，動用了全國近140個團隊，和超過4,000位動畫師參與，影片延續《哪吒1》的喜劇風格，角色數量是其三倍，特效鏡頭數量更超越前作。東方影業的主席黃百鳴表示，「東方影業與光綫已合作多年，這次能夠再與光綫合作，並將一部這麼優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞，感到十分榮幸。」

《哪吒2》自大年初一在內地上映，以強勁的勢頭成為票房冠軍，並持續打破內地票房紀錄，朝著110億人民幣或更多的票房邁進。期待《哪吒之魔童鬧海》在港澳的上映消息，敬請留意4大電影的官方社交平台。

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