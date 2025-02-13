《哪吒之魔童鬧海》內地破97億票房 4大電影公司聯手搬上港澳大銀幕

《哪吒2》由導演餃子執導，延續了2019年大熱的《哪吒之魔童降世》(《哪吒1》)的原班人馬，並由可可豆動畫和光綫彩條屋影業出品。昨天光綫及東方影業宣布將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影等，將聯手在香港及澳門發行《哪吒2》。4間發行公司旗下的院線，包括Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院，將一起將這部優秀的中國動畫電影帶給港澳觀眾。

內地電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)，近日票房突破97億人民幣，創下多項內地票房紀錄，成為全球影史上唯一一部非荷李活製作的電影，進入最高票房頭20位的作品。

黃百鳴榮幸中國有優秀動畫

《哪吒2》歷時五年製作，動用了全國近140個團隊，和超過4,000位動畫師參與，影片延續《哪吒1》的喜劇風格，角色數量是其三倍，特效鏡頭數量更超越前作。東方影業的主席黃百鳴表示，「東方影業與光綫已合作多年，這次能夠再與光綫合作，並將一部這麼優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞，感到十分榮幸。」

《哪吒2》自大年初一在內地上映，以強勁的勢頭成為票房冠軍，並持續打破內地票房紀錄，朝著100億人民幣票房邁進。期待《哪吒之魔童鬧海》在港澳的上映消息，敬請留意4大電影的官方社交平台。