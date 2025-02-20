《哪吒之魔童鬧海》於澳門英皇戲院舉行首映禮。

票房已高達123億、目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜第八位的電影 《哪吒之魔童鬧海》昨日已公佈由由東方影業 、洲立影片 、銀都機構及英皇電影聯手於港澳地區發行，並於22/2周六同步上映，澳門首映禮於今晚(19/2)假英皇戲院（澳門葡京人）舉行。

首映禮邀得國家電影局常務副局長 毛羽先生 、澳門中聯辦宣文部部長 萬速成先生、澳廣視執行委員會主席 羅崇雯女士 、澳門教育及青年發展局教育資源廳長 鄧偉強先生 、中央廣播電視總台亞太總站站長 曹毅先生及發行商銀都機構有限公司總經理 丁凱先生 、英皇電影營運總監 邱漢雄先生出席主禮，並由四間香港及澳門的電影發行公司代表銀都機構有限公司總經理 丁凱先生負責致辭 。