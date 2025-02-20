《哪吒之魔童鬧海》於澳門英皇戲院舉行首映禮。

票房已高達123億、目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜第八位的電影 《哪吒之魔童鬧海》昨日已公佈由由東方影業 、洲立影片 、銀都機構及英皇電影聯手於港澳地區發行，並於22/2周六同步上映，澳門首映禮於今晚(19/2)假英皇戲院（澳門葡京人）舉行。
首映禮邀得國家電影局常務副局長 毛羽先生 、澳門中聯辦宣文部部長 萬速成先生、澳廣視執行委員會主席 羅崇雯女士 、澳門教育及青年發展局教育資源廳長 鄧偉強先生 、中央廣播電視總台亞太總站站長 曹毅先生及發行商銀都機構有限公司總經理 丁凱先生 、英皇電影營運總監 邱漢雄先生出席主禮，並由四間香港及澳門的電影發行公司代表銀都機構有限公司總經理 丁凱先生負責致辭 。
他表示 《哪叱之魔童鬧海》憑藉精美的製作 ，啟動了中國文化的活力與魅力 ，以藝術魅力傳遞出了中華文化的精髓 ，對於能將一部這麼優秀的電影帶進香港及澳門戲院給觀眾欣賞，感到非常榮幸。另一位主禮嘉賓澳門文化局局長 梁惠敏女士致辭，通過創意將中華文化元素融入動畫電影以及其他影視作品之中, 彰顯我們源遠流長的中華文化特色, 進一步發揮澳門作為 “以中華文化為主流、多元文化共存”的交流合作基地定位與作用。