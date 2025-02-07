《哪吒之魔童鬧海》票房破62億成中國影史第一名　最新預測可逾百億　分析四大成功要素

不過，一眾真人演員拍攝的電影，票房統統不敵國產卡通片《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》），截至2月7日凌晨，《哪吒2》上映第10天，累積票房已勁收逾62億元，打破《長津湖》於2021年創下的57.75億元紀錄，登上中國電影史上票房第一名。而內地貓眼專業版預測票房資料顯示，《哪吒2》最新預測總票房可逾108.5億元。

除了票房登頂，《哪吒2》同時刷新三十多項紀錄，當中最觸目是系列票房破百億動畫，而「哪吒」系列暫時只有兩部電影，其中第一部《哪吒之魔童降世》（下稱《哪吒1》）在內地票房有50.36億元，而《哪吒之魔童鬧海》）暫時票房已破62億元，系列電影累積票房已突破110億元，成為中國影史首個僅憑兩部作品即破百億的動畫。

《哪吒2》亦刷新了連續單日票房紀錄，由1月31日起連續5天單日票房逆勢增長，從4.8億元攀升至8.43億元，創下中國影史首部電影連續5天單日票房超6億元。其他紀錄還有中國影史喜劇片累計票房紀錄、中國影史動畫片累計票房紀錄等，而《哪吒2》的票房亮麗，令中國首次超越北美成為全球單一票房市場冠軍。

《哪吒2》四大成功要素

《哪吒2》的火熱在內地已成為社會現象，但電影並非突然爆出，當中可分為四大成功要素，其一是粉絲根基深厚，此前的《哪吒1》在2019年7月上映，其檔期遠不如春節般重要，但仍勁收逾50億元，吸納了廣大的粉絲群，而經過5年半製作的《哪吒2》自然令人期待。其二是排片量優勢，《哪吒2》在最黃金的春節檔上映，動畫的整體製作技術大幅提升，加上強勁口碑帶動下，令《哪吒2》造就「一超多強」格局，以逾70%的票房成為主導市場的大片。而根據2月7日「貓眼電影」資料，《哪吒2》排片場次逾2萬場，排片佔比逾53%，票房佔比則高達近84%，足見其效益遠比同期電影為佳。

其三是觀眾對《哪吒2》的喜愛是製作水準高超，這部動畫包含近2,000個特效鏡頭，是前作的三倍，由國內團隊主導製作，成功打造出東方美學的特色，與西方動畫有着鮮明對比。最後，《哪吒2》並非八股式的傳統民間故事，而是延續「反叛命運」的主題，劇情以「挑戰權威」、「打破偏見」作為核心，諸如哪吒反抗天庭規則、申公豹對抗世俗偏見，與年輕世代「整頓職場」的叛逆心態契合，成功引發觀眾共鳴感，同時還探討正邪模糊的複雜性，在笑點與淚點的交錯間拿捏得準繩，掌握了觀眾的情緒，因而獲得良好口碑。