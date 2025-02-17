《哪吒2》票房突破120億人民幣 向全球票房總冠軍邁進

國內電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)，累計票房已經突破120億人民幣，這是中國電影史上首部過百億票房的影片。同時該影片也進入全球動畫電影票房榜前兩名，成為前三名動畫片中，唯一的非荷李活製作電影。
《哪吒2》從1月29日上映起，票房節節攀升。2月4日創下單日收8.6億人民幣票房紀錄(累計上映7天共收40億人民幣)；2月6日上映第9天票房超越《長津湖》的56.95億人民幣，登頂中國影史票房榜冠軍；2月7日，上映第10天票房達70億人民幣，成為全球單一市場票房最高的電影。
截至2月17日，《哪吒2》全球票房突破120億人民幣，打入全球票房最高榜前10名，超過迪士尼動畫《獅子王》(第11位)與《侏羅紀世界》(第10位)，成為票房最高第9位，而且正向冠軍之路進發。
中國神話魅力征服全球
《哪吒2》的故事，在中國傳統文化上進行創新，將古老神話故事與現代元素相結合，讓不同時代的觀眾，都能感受到哪吒的魅力。這種創新不僅體現在故事情節的改編，還包括視覺效果和角色塑造，使得哪吒的形象更加立體和親近。哪吒無論是勇敢面對挑戰，還是對自由的渴望，這些主題都能引起全球觀眾共鳴，讓人們在觀看電影的過程中感受到文化的力量。