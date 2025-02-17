《哪吒2》票房突破120億人民幣 向全球票房總冠軍邁進

國內電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)，累計票房已經突破120億人民幣，這是中國電影史上首部過百億票房的影片。同時該影片也進入全球動畫電影票房榜前兩名，成為前三名動畫片中，唯一的非荷李活製作電影。

《哪吒2》從1月29日上映起，票房節節攀升。2月4日創下單日收8.6億人民幣票房紀錄(累計上映7天共收40億人民幣)；2月6日上映第9天票房超越《長津湖》的56.95億人民幣，登頂中國影史票房榜冠軍；2月7日，上映第10天票房達70億人民幣，成為全球單一市場票房最高的電影。