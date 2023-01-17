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娛樂
2023-01-17 12:22:35

《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

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《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

Viutv節目《單車踩爆日本》逢星期六晚8時播映，兩名主持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian到日本踩盡和歌山靚景、食盡當地美食。上星期首播後引起連登討論，除節目帖外，亦有帖文指「覺唔覺得蘇皓兒生不逢時?」，引來網民重貼蘇皓兒Chloe So在節目中的女神圖。

蘇皓兒為節目踩單車走訪日本 膊頭曬到出雀斑

蘇皓兒及陳安立在《單車踩爆日本》中，收到平澤牧場的小禮品。
蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在《單車踩爆日本》到訪和歌山和鳥取等名勝。 蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在《單車踩爆日本》由鏡頭前鬥到UNO。 蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在《單車踩爆日本》展現無限體能。 蘇皓兒Chloe So在《單車踩爆日本》踩出香港。 《單車踩爆日本》逢周六晚8時於ViuTV播映。

昨天《單車踩爆日本》導演Leo在IG打千字文，透露幕後小故事。Leo指蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在試鏡玩遊戲時已展露「好勝底」這可愛特質，因此在節目中常常讓二人正面比併，估唔到爭勝心延續到去Cut機後。

日本拍攝狂踩單車 日踩十幾小時

夏天不止為大地帶來美腿，更令《單車踩爆日本》於日本22日取景經歷高溫和大雨。但即使每日踩單車十多小時，蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian仍然鬥志旺盛，每晚和導演、製片、攝影師、撰稿、收音等幕後玩UNO，測試大家嘅精神體力極限。為增加難度，陳安立Brian增訂嚴格規則，每輸1分要做1下掌上壓或Sit up，鋼鐵是這樣煉成的。

蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在《單車踩爆日本》到訪和歌山和鳥取等名勝。

UNO不止助蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian保持fit爆身形，《單車踩爆日本》導演Leo指一副牌更助大家更快混熟，令拍攝由磨合期帶到去蜜月期，感謝玩得的蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian。蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian都有轉載帖文，當中蘇皓兒更在Story挑機「再鬥過呀」，可見她已經成為UNO達人信心十足。

即睇蘇皓兒Chloe So靚相集

蘇皓兒Chloe So在連登獲大量正評。 蘇皓兒Chloe So早前到迪士尼。 蘇皓兒Chloe So身高166cm。 蘇皓兒Chloe So被認定為短髮女神。 蘇皓兒Chloe So經常打籃球。 蘇皓兒Chloe So曾穿上高比拜仁的湖人24號球衣。 蘇皓兒Chloe So是行山達人，曾到香港島的玉桂山。 蘇皓兒Chloe So是行山達人，爬過虎吼石河。 蘇皓兒Chloe So在玉桂山打卡。
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