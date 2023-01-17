《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

昨天《單車踩爆日本》導演Leo在IG打千字文，透露幕後小故事。Leo指蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在試鏡玩遊戲時已展露「好勝底」這可愛特質，因此在節目中常常讓二人正面比併，估唔到爭勝心延續到去Cut機後。

日本拍攝狂踩單車 日踩十幾小時

夏天不止為大地帶來美腿，更令《單車踩爆日本》於日本22日取景經歷高溫和大雨。但即使每日踩單車十多小時，蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian仍然鬥志旺盛，每晚和導演、製片、攝影師、撰稿、收音等幕後玩UNO，測試大家嘅精神體力極限。為增加難度，陳安立Brian增訂嚴格規則，每輸1分要做1下掌上壓或Sit up，鋼鐵是這樣煉成的。