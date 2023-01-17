《單車踩爆日本》︱狂踩22日未夠喉 蘇皓兒陳安立玩UNO加操體能

Viutv節目《單車踩爆日本》逢星期六晚8時播映，兩名主持蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian到日本踩盡和歌山靚景、食盡當地美食。上星期首播後引起連登討論，除節目帖外，亦有帖文指「覺唔覺得蘇皓兒生不逢時?」，引來網民重貼蘇皓兒Chloe So在節目中的女神圖。
昨天《單車踩爆日本》導演Leo在IG打千字文，透露幕後小故事。Leo指蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian在試鏡玩遊戲時已展露「好勝底」這可愛特質，因此在節目中常常讓二人正面比併，估唔到爭勝心延續到去Cut機後。
日本拍攝狂踩單車 日踩十幾小時
夏天不止為大地帶來美腿，更令《單車踩爆日本》於日本22日取景經歷高溫和大雨。但即使每日踩單車十多小時，蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian仍然鬥志旺盛，每晚和導演、製片、攝影師、撰稿、收音等幕後玩UNO，測試大家嘅精神體力極限。為增加難度，陳安立Brian增訂嚴格規則，每輸1分要做1下掌上壓或Sit up，鋼鐵是這樣煉成的。
UNO不止助蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian保持fit爆身形，《單車踩爆日本》導演Leo指一副牌更助大家更快混熟，令拍攝由磨合期帶到去蜜月期，感謝玩得的蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian。蘇皓兒Chloe So及陳安立Brian都有轉載帖文，當中蘇皓兒更在Story挑機「再鬥過呀」，可見她已經成為UNO達人信心十足。