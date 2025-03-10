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娛樂
2025-03-10 13:30:00

《噬亡村2》專訪｜柳樂優彌派定丸首季疑團必解開 傾盡全力應付連場動作

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柳樂優彌認為《噬亡村》第2季最大看點是破解首季的疑團，對今季信心十足。

柳樂優彌認為《噬亡村》第2季最大看點是破解首季的疑團，對今季信心十足。

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康城影帝柳樂優彌主演的Disney+原創驚慄日劇《噬亡村》，第2季鐵定於3月19日在上線。憑此劇獲釜山國際電影節的「亞洲內容和全球OTT獎」最佳男主角提名，並獲頒發亞洲卓越大獎的柳樂優彌，早前接受本報越洋專訪，他大派定心丸，指出首季尚未解開疑團，以及後藤家代代相傳的食人之謎，將於第2季逐一破解謎底，「我認為這是好大看點，對今季好有信心，大家好好期待。」

柳樂優彌接受本報越洋專訪。 柳樂優彌憑《噬亡村》獲釜山國際電影節的亞洲卓越大獎。 柳樂優彌主演的《噬亡村》廣獲好評，將推出第二季。 柳樂優彌認為《噬亡村》最大看點是逐一破解首季的謎底。 《噬亡村》第2季將逐步破解供花村的秘密。 《噬亡村》第2季將逐步揭穿供花村的食人陰謀。 《噬亡村》第2季將逐步揭穿供花村的食人陰謀。

展現角色不同面向

第2季《噬亡村》以原班人馬回歸出演，並新加入恒松祐里(《今際之國的有栖》第2季、《全裸監督》第2季)、倉悠貴 (《幕府將軍》)、豐原功補(《不朽之櫻》)、橋爪功(《城市獵人》)等。由柳樂優彌演警官阿川大悟必須與時間競賽，拯救被困村內的妻女，以及即將成為食人族「祭品」的小孩，同時與自己內心的陰暗面掙扎對抗。對於再次回歸角色，柳樂優彌將展現大悟的更多不同面向，「拍攝第一季時，我專注於投入導演片山慎三的世界觀，主要展現主角的內心掙扎和暴力面向，這點沒大改變。但經過拍攝及播出後，收到很多觀眾不同的意見，隨著第二季隨著破解謎底，大悟將會越趨暴力。」

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柳樂優彌表示《噬亡村》第2季，將展現主角大悟更多不同面向。 倉悠貴和恒松祐里加盟參演《噬亡村》第2季。 《噬亡村》第2季將於3月19日在Disney+上架。 柳樂優彌於《噬亡村》第2季繼續演警官阿川大悟。 恒松祐里加盟《噬亡村》第2季，飾演年輕版後藤家族前當家後藤銀。 《噬亡村》第2季將逐步破解供花村的食人陰謀。

反思多元性

同時，柳樂優彌強調《噬亡村》不只是一套驚慄劇集，「首季集中於主角大悟如何識破村內的秘密，第二季將會延續這主題，突破村莊長久以來的食人傳統，讓人反思甚麼是真正的多元性，我會謹記這點，同時會傾盡全力應付連場動作。」
 

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