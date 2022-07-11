《回歸》︳回歸25周年主題劇 意料之內嘅劇情可能先係觀眾杯茶

今晚首播嘅《回歸》，劇名已經解釋一切 － 回歸25周年主題劇，一定有呢25年來香港變化，同香港人點樣面對呢啲處境嘅主旋律。背負咁大個牌頭，但係成個規模同過去嘅重頭劇好似有落差︰2月開工，中途遇上疫情停工2周，3月下旬復工拍2個月煞科，然後唔夠2個月時間剪片做後期，聽落都覺得趕。卡士方面，男主角係有四平八穩嘅郭晉安，女主角係同樣穩陣嘅陳煒。有報導話煒哥有望衝擊視后，照我睇就難啲，呢類有特定設定嘅劇集，劇情難以俾演員有爆炸性發揮，對爭獎冇咩幫助。

上星期五播出嘅《回歸光影頌 － 曙光》就係《回歸》嘅前傳，《回》大致上係一個家庭97年分開之後各自喺中港兩地生活，25年後因緣際會重逢，當中有磨合，亦都會係大團圓結局。聽落冇驚喜，但當一套又一套「燒腦劇」低收，觀眾可能只係要呢類。

▼即睇《回歸》頭5集劇情！

第一集(07/11)

傳統粵菜館粵德居在西環屹立數十載，現任老闆區耀祖堅持不擴充。其前妻鄧麗娟來到粵德居，為幼子區家健慶祝生日，席間家健就他研發的應用程式，向哥哥區家謙徵詢意見。原來內地粵德居集團由麗娟出任總裁，她邀請耀祖加盟，眾員工更期待耀祖和麗娟可愛火重燃。一名麻煩顧客馬志圖到粵德居光顧，並指內地粵德居集團將在港開分店。家健團隊於解碼比賽以一秒之差僅負對手張萊，家健更不忿因為家謙的說話，令他錯失補上奪冠的機會……

第二集(07/12)

耀祖的養女凌巧瑤提議家健參加青年創業比賽，家健因「求救App」成功助人而決定與凌巧、電腦維修店合伙人陳智斌、關東海組隊參賽。比賽第一步是要佈置攤位向評審推銷，爭取入圍，家健想到利用App向網友求救……麗娟向耀祖解釋，自己亦承受股東壓力，希望耀祖接受加盟方案。志圖決定粵德居集團香港分店提早開張，施壓要麗娟向耀祖發律師信。家健在粵德居苦候入圍結果，收到消息的同時，麗娟到來要耀祖七日內停用粵德居之名。

第三集(07/13)

安若彤獲家謙聘用為私人助理，被要求惡補IT知識。青年創業比賽揭幕，參賽隊伍與導師進行配對，家健反對由家謙出任其團隊的導師，更氣憤離場甚至聲言退賽。家健與家謙先後質疑麗娟對耀祖太過絕情，麗娟啞子吃黃蓮。張萊嘲諷智斌、東海沒了家健理應退賽，家健此時到來，為隊友挽回聲勢。創業比賽的首項考核是要參加者為粵德居集團一道菜式拍攝網片宣傳，家健反對選用「蜜桃士多啤梨生炒骨」，與張萊唱反調，只因害怕觸怒耀祖。

第四集(07/14)

律師建議耀祖改名了事，耀祖卻道出「粵德居」店名對他有非凡意義，源於當年確診沙士後的往事。家健團隊向家謙匯報，慘被奚落，若彤卻認為家謙肯當面批評家健是好事。若彤跟前室友張萊相認，但張萊斷言要放下所有黑歷史。耀祖發現家健為麗娟的粵德居集團宣傳，還因而得知當年的秘密。另邊廂，麗娟好奇為何志圖會得悉這秘密……呈交宣傳片時限已到，家健卻突然改變短片概念，宣傳片反應奇佳，還吸引麗娟前來粵德居，要再嚐生炒骨……

第五集(07/15)

家健的宣傳片點擊率理想，家謙要團隊部署下一步，家健卻只顧談家事。麗娟向耀祖提出兩個調解方案，二人關係漸見緩和，還談起學生年代開展戀情的往事。家健在通訊程式開了家庭群組，還邀約家人同遊主題樂園。若彤誤以為家謙約她慶祝生日，赴會時卻出現尷尬場面。志圖反對麗娟的調解方案，並提起家健可能於比賽中作弊。全家前往樂園之前，麗娟找耀祖提出收回調解條件。另一邊廂，家健發現家謙擅自調查其電腦……

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載