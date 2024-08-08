《城寨》另類re-u胡子彤穿裙示人 林峯開騷被張文傑迫操肌

《九龍城寨之圍城》多位演員，包括林峯、胡子彤、張文傑、廖子妤、「魚蛋妹」王尹菁到尖沙咀出席FENDI活動，胡子彤著裙出現成為焦點，他表示是品牌為他挑戰，在旁的林峯就笑他比較豐滿，並與張文傑表示只有胡子彤才可以carry到這身打扮。問到胡子彤會否考慮挑戰短裙示人，他表示要修毛才可，林峯就表示男士有腳毛是很正常，著他不用。

林峯邀張文傑胡子彤做嘉賓 提到林峯的個唱將近，問到可會考慮穿裙示人或者騷肌，林峯笑謂自己的演唱會不會太清涼打扮，他說︰「最重要是配合舞台需要！」在旁的張文傑就推波助瀾表示一定要努力操肌才可。林峯期待到時胡子彤與張文傑可以上台合唱，更希望可以一齊跳舞，但知道他們仍在忙於拍攝，所以有需要可以把相關跳舞片段傳給他們在空時間練習。張文傑投訴很難買飛，林峯說︰「我唔會俾飛！因為你一定要上台！」

囡囡識唱 《愛在記憶中找你》 林峯提到囡囡會唱自己的歌，其中一首是《愛在記憶中找你》，問到屆時囡囡會否到場支持，他表示囡囡要開學，加上現場音響太勁，擔憂會嚇怕囡囡，所以她未必會入場欣賞。他稱女兒曾試過在後台看他表演，並透露女兒見到他出場時會非常興奮。他又談到女兒因為曾跟胡子彤、張文傑等人視像見過面，因為認到他們，現時只要在電視見到他們，便會哈哈大笑。