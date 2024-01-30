《壞蛋獎門人4》預告曝光 犀利B登場！ 犀利哥再升呢做老豆

《壞蛋獎門人4》(Despicable ME 4)預告曝光 犀利B登場！ 犀利哥再升呢做老豆

《壞蛋獎門人》(Despicable ME)應該係近年最成功嘅系列動畫電影，2010年第一集上映至到2022年推出嘅衍生之作《迷你兵團2》，5套戲加埋全球票房超過46億美元！計埋周邊商品、版權、主題樂園等等，條數好襟計。本來係配角嘅迷你兵團，甚至搶鏡過主角犀利哥一家。

上集搵失散兄弟 今次再做老豆 而今年暑假犀利哥一家六口將會回歸，係，6個！本身有3個養女嘅犀利哥，喺《壞蛋獎門人2》撻著女特工Lucy之後，第3集主要講犀利哥搵孖生兄弟，點知去到第4集，犀利哥已經升呢再做老豆，不過今次由BB湊起，應該相當考起。

犀利B對爸爸嘅面口

犀利B對爸爸嘅面口

預告片今日曝光 《壞蛋獎門人4》嘅預告片今日曝光，片段所見犀利哥同Lucy個仔Gru Jr.似乎同其他B仔一樣，黐媽咪多啲。湊仔之餘，犀利哥當然要繼續同其他壞人周旋，今集一嚟就2個，係逃獄犯Maxime同佢女友Valentina，搞到犀利哥一家六口同埋一班迷你兵團要搵地方匿。有B就有弱點，犀利哥似乎要救B仔兼撐起頭家，而迷你兵應該幫到手……啩。

《壞蛋獎門人4》就梗係有迷你兵負責搞笑啦 犀利哥英文版繼續由Steve Carrell配音，至於死對頭 Maxime就會係Will Ferrell聲演。香港版過去都係由黎耀祥為犀利哥發聲，Lucy就係由陳法拉配音，而家法拉喺荷里活發展，唔知港版「犀利嫂」會唔會變聲呢？電影將於7月3日北美上映。