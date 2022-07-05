《壯志凌雲2》票房直逼1億 上半年6部港產片收入低於100萬

香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司，公布今年上半年(1月1日至6月30日)香港上映電影的票房收益，由於戲院在第五波疫情下被勒令停業104天(1月7日至4月20日)，故此上半年只有73部電影上映，香港電影更是只有6部。而中外票房總收入僅為3億5千多萬(357,871,862元)，其中由湯告魯斯(Tom Cruise)主演《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)票房佔8千5百萬(截至6月30日)，但6部港產片的票房均低於100萬。

最高票房《逃獄兄弟3》收71萬 由於戲院在4月21日才獲准重開，上半年的農曆新年及復活節兩大檔期均無法營業，收入雖與去年同期的3億7千多萬(376,026,528元)相差不大，但去年戲院也停業48天，而2020年受首波疫情影響，同期收入更是不足3億元(29,317,0268元)，跟2019年上半年同期的逾10億(1,045,864,695元)比較，票房下跌約65.78%。最慘情是上半年的6部港產片，全部票房低於100萬，最高票房的《逃獄兄弟3》暫收71萬。