《夜半歌聲》首推4K修復國語現場收音版 黃百鳴爆張國榮當年已睇好古天樂

張國榮生前唯一一套監製及演出作品《夜半歌聲》，將以4K修復版再於戲院重現幕前，除了曾播出的粵語版本外，今次更首度放映國語現場收音的修復版本，將於12月23日起於戲院重映。

由于仁泰執導、張國榮及吳倩蓮主演的《夜半歌聲》，於1995年拍攝並上映，至今已28年，仍為人津津樂道，而這部哥哥整個演藝生涯中唯一一部親自監製及主演的作品。適逢是他逝世20周年，東方影業決定將這部經典作品4K修復版重映於大銀幕上，更首度推出片場收音的原裝國語版，大家可更清楚地觀看及聽到哥哥在拍攝時，以國語原聲演出的版本，感受絕對又有不同。