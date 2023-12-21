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娛樂
2023-12-21 21:34:20

《夜半歌聲》首推4K修復國語現場收音版 黃百鳴爆張國榮當年已睇好古天樂

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哥哥演風靡萬千少女的名演員宋丹平。

張國榮生前唯一一套監製及演出作品《夜半歌聲》，將以4K修復版再於戲院重現幕前，除了曾播出的粵語版本外，今次更首度放映國語現場收音的修復版本，將於1223日起於戲院重映。

由于仁泰執導、張國榮及吳倩蓮主演的《夜半歌聲》，於1995年拍攝並上映，至今已28年，仍為人津津樂道，而這部哥哥整個演藝生涯中唯一一部親自監製及主演的作品。適逢是他逝世20周年，東方影業決定將這部經典作品4K修復版重映於大銀幕上，更首度推出片場收音的原裝國語版，大家可更清楚地觀看及聽到哥哥在拍攝時，以國語原聲演出的版本，感受絕對又有不同。

 

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吳倩蓮飾演單純富家女杜雲嫣。

問到《夜半歌聲》監製之一黃百鳴，當年哥哥為何會擔任監製一職，黃百鳴表示：「Leslie當時由新藝城到東方，都是我們的合約演員，我們就像一家人一樣。Leslie有日表示很喜歡三十年代一套中國電影《夜半歌聲》(1937)，希望可以改編這電影，開拍前Leslie已表示，很有興趣兼任監製一職，我亦表示非常歡迎。」當時哥哥已建議黃百鳴起用一位新演員參與演出，並安排了見面，這人就是古天樂。黃百鳴憶述：「Leslie說古天樂一定會紅，還安排了我和古天樂見面，可惜因為檔期問題，最後未能成事。」

 

今次重映版本，加入國語原聲現場收音的修復版本，據知當年哥哥為了有更好的演出，不惜找來台詞老師來現場指導，相信這次重映可以讓觀眾有機會重新在大銀幕底下，感受到他的精彩歌聲和演技。

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吳倩蓮與哥哥有不對手戲。

《夜半歌聲》劇照一覽：

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