《大象的告別式》開鑼｜ Frankie@MIRROR 強尼舉行誓師派對 預祝一連13場演出成功

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)與強尼首度攜手、與黃靖程(小龍)及馮志佑合演一連13場的音樂劇《大象的告別式》，將於今日9月15日至24日於西九文化區戲曲中心大劇院隆重上演。日前，藝術總監及主演的黃靖程，偕Frankie 及台前幕後所有工作人員，於大劇院後台舉行簡單而隆重的誓師派對，祝願演出圓滿成功。

出品人及監製陳恩碩表示：「從早前在排練室風雨不改地進行密集式綵排，來到入台的最後準備階段，非常感謝台前幕後這幾個月來的信任和付出，所以特別安排了這個派對來答謝大家，一起放鬆心情！在此衷心祝願兩場預演優先場演出順利，以最佳姿態迎接9月16日晚上8時的首場正式演出。」