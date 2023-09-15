《大象的告別式》開鑼｜ Frankie@MIRROR 強尼舉行誓師派對 預祝一連13場演出成功

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)與強尼首度攜手、與黃靖程(小龍)及馮志佑合演一連13場的音樂劇《大象的告別式》，將於今日9月15日至24日於西九文化區戲曲中心大劇院隆重上演。日前，藝術總監及主演的黃靖程，偕Frankie 及台前幕後所有工作人員，於大劇院後台舉行簡單而隆重的誓師派對，祝願演出圓滿成功。
出品人及監製陳恩碩表示：「從早前在排練室風雨不改地進行密集式綵排，來到入台的最後準備階段，非常感謝台前幕後這幾個月來的信任和付出，所以特別安排了這個派對來答謝大家，一起放鬆心情！在此衷心祝願兩場預演優先場演出順利，以最佳姿態迎接9月16日晚上8時的首場正式演出。」
感謝Frankie加入 驚喜交集
黃靖程亦感謝Frankie 及各演員的加入，並謂：「從2019年創作這個音樂劇，到今日能夠把它帶到西九文化區戲曲中心大劇院這個大型舞台演出，真的感到非常幸福！感謝Frankie、強尼、馮志佑，以及台前幕後眾兄弟姊妹陪我登上這929G班次，同時很高興馬上有機會邀請大家加入我們，齊齊踏上一段耐人尋味、驚喜交集、笑中有淚的旅程。」
《大象的告別式》故事簡介
所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係……迂迴曲折的劇情配上笑中有淚的對白，並以十多首耳熟能詳的廣東流行曲貫穿全劇，引領觀眾投入扣人心弦的視聽饗宴。