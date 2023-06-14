《天龍八部》豆瓣評分僅3.4 Janice Man飾演王語嫣被批無氣質

話雖如此，但係呢套2021年版《天龍八部》，喺連TVB都會引用嚟當賣點嘅內地豆瓣網評分，只係有3.4分（10分滿分）……網民認為選角係一大問題，鬧得最甘嘅係由文詠珊Janice Man演仙氣十足嘅王語嫣，偏偏JM被狠批冇氣質。至於男主角楊佑寧就被認為唔夠書中喬峰咁豪邁，而演段譽嘅內地偶像白澍仲慘，被人鬧佢「娘炮」（娘娘腔）。

近年TVB播嘅內地劇，多數只係喺內地串流平台上架後冇耐就拎嚟播。今晚播嘅《天龍八部》居然已經喺內地出咗街2年咁滯，可能因為「金庸原著改編」呢個牌頭仲係好吸引。

《天龍八部》拍成劇集好幾次，睇返豆瓣網評分，居然1997年TVB拍嘅版本係最高分（9.1分），比起新版高出一倍有多！年代久遠嘅1982年版，同埋內地2003年由胡軍主演嘅版本，都得到8分以上評分。內地唔少觀眾有睇埋原著小說，認為2021年版劇本改動破壞金庸先生神髓。其實，不如播返97年黃日華、陳浩民同埋樊少皇版本，可能仲多人想追劇。

《天龍八部》劇情

第一集 (06/14)

喬峯送消息到少林寺，與慕容復切磋勝出。段譽得罪無量劍派，被鍾靈搭救。段譽勸神農幫別向無量劍尋仇，閃電貂咬傷眾人，幫主挾持鍾靈要段譽取解藥，途中段譽被無量劍弟子追趕，摔下懸崖，汪劍通讓喬峯繼任丐幫幫主。

第二集 (06/15)

段譽跳下懸崖後大難不死，更看到一尊白玉雕成的仙子像，他依照指示向其磕首千遍，無意中得到神功秘籍。為了拯救鍾靈，段譽趕到萬劫谷報信，他忘了鍾靈的叮囑，在鍾萬仇面前說出自己是段正淳之子，鍾萬仇勃然大怒…

第三集 (06/16)

段譽與婉清使計救出鍾靈，但半路上追殺婉清的人來到，段譽叫鐘靈先走，自己留下救婉清…二人逃至山崖，婉清受傷、段譽毒性發作，不巧遇上岳老三，他本欲殺婉清為徒兒報仇，但卻發現段譽與自己很相似，決意收他為徒。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈