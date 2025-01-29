《太陽星辰》初二播 凌文龍首演反派朱鑑然邀觀眾動腦筋消滯

由凌文龍（小龍）、朱鑑然（Kevin）、胡卓希（Jason）聯同陳偉霆（William）、劉雅瑟、馮德倫等主演的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》改編自韓國電視劇《隧道》，早前在Netflix及騰訊視頻等串流媒體平台率先首播時獲得熱烈迴響，單單在Netflix香港地區已連續四周獲得前五名，最高更排名第二。劇集將於1月30日(年初二) 起逢星期一至五晚9時30分於在TVB翡翠台播出。小龍、Kevin和Jason均異口同聲表示十分期待有更多香港觀眾欣賞到這部電視劇。

凌文龍在劇中飾演冷氣維修員麥志鴻，擁有認知障礙，性格偏執。角色的成長過程曾經遭受校園霸凌，這影響了他的行為和思維方式。今次是他首次飾演反派，而且角色富有層次感甚具挑戰性。凌文龍說：「麥志鴻曾經住過精神病院，係從第一集起就俾William陳偉霆飾演嘅楊光耀追查嘅兇殺案嫌疑犯。我嘅戲主要係同William ，有好多場景中細緻嘅表達都係我哋一齊創作出嚟，過程過足戲癮。感謝導演、編劇、剪接賦予呢個角色生動嘅描寫。」對於電視劇於農曆新年期間在TVB播出，小龍笑說：「過年食到飽飽滯滯，梗係睇《太陽星辰》懸疑追兇，齊齊估下兇手，動動腦筋消下滯。」

朱鑑然在劇中飾演沉穩、成熟且思想冷靜的重案組高級督察張天明，對由劉雅瑟飾演的同事陳凱晴非常信任，甚至有著深厚的感情。他因父親之死而感到人生沉重，並質疑自己是否能對這段感情負責。劇集播出前，朱鑑然感到十分緊張：「雖然我演過好多次警察，但今次角色同我本人個性相差好遠，所以準備過程係最大挑戰，多謝劇組製片導演嘅信任，亦好開心觀眾睇完都有正面嘅feedback。」而胡卓希則飾演2018年代重案組警員輝仔。胡卓希表示：「有幸同一班前輩演員同幕後，仲有好多朋友一齊將劇本一幕一幕咁實現出嚟，感恩有機會參與呢部劇集。」