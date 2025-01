《失憶大道》奧斯卡終身成就獎鬼才名導大衛連治離世　享年78歲

美國當代鬼才名導大衛連治(David Lynch),享年78歲。大衛連治的家人於1月16日(美國時間)發聲明宣告其死訊:「我們全家人,非常悲痛地宣佈,藝術家大衛連治已經辭世。我們也希望暫時能保有隱私。現在他已經不在我們身邊,世界從此變得空洞了,但是,也正如他所說的:『把目光集中在甜甜圈上,而不是甜甜圈中間的洞上。今天是晴空萬里的好日子,金色的陽光,從湛藍的天空灑下。』(Keep your eye on the donut and not on the hole.’ It’s a beautiful day with golden sunshine and blue skies all the way)