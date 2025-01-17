《失憶大道》奧斯卡終身成就獎鬼才名導大衛連治離世　享年78歲

美國當代鬼才名導大衛連治(David Lynch)，享年78歲。大衛連治的家人於1月16日(美國時間)發聲明宣告其死訊：「我們全家人，非常悲痛地宣佈，藝術家大衛連治已經辭世。我們也希望暫時能保有隱私。現在他已經不在我們身邊，世界從此變得空洞了，但是，也正如他所說的：『把目光集中在甜甜圈上，而不是甜甜圈中間的洞上。今天是晴空萬里的好日子，金色的陽光，從湛藍的天空灑下。』（Keep your eye on the donut and not on the hole.’ It’s a beautiful day with golden sunshine and blue skies all the way）

患肺氣腫 不得不戒煙 大衛連治去年接受雜誌《Sight & Sound》訪問時透露，自己因常年吸煙患上肺氣腫，難以再執導任何作品。他在訪問中透露，患上肺氣腫後，因為擔心感染新冠，只能待在家裡，因為如果病了，即使只是感冒，都會非常嚴重。他又表示只能走很短的路，勉強繼續的話便會缺氧，故此不太能再報導新作。他形容抽煙與創作的關係，「抽煙一直是我非常喜歡的事情，但最終傷害了我。這是我藝術生活的一部分：煙草的味道，還有點煙那個動作、然後回到座位上，邊抽煙邊看自己的作品，或者思考事情；世界上沒有什麼比這更美好的了，」不過由於吸煙令他患重病，不得不戒煙。

三度獲提名奧斯卡最佳導演 大衛連治被譽為超現實主義大師，其作品風格詭異、色彩迷幻，以充滿夢境和怪異圖像見稱，並催生「連治主義」（Lynchian）電影風格。他先後曾以《藍色夜合花》(Blue Velvet)、《象人》(The Elephant Man)和《失憶大道》(Mulholland Drive)獲提名奧斯卡最佳導演，可惜空手而回，至2019年獲頒奧斯卡終身成就獎。大衛連治說，他感興趣的不僅是故事情節，還有電影的氛圍，也就是由視覺元素和聲音共同營造的氛圍。他於2006年在威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎。

《失憶大道》 《迷離劫》代表作 2001年由娜奧美屈絲Naomi Watts和蘿拉賀林(Laura Herring)主演的懸疑片《失憶大道》，被視為大衛連治的登峰之作，他憑該片獲提名金球獎最佳導演、最佳劇本，並奪康城影展最佳導演。2016年，此片曾獲英國廣播公司(BBC)評選「21世紀最偉大的電影TOP100」第一位。另外，他與Mark Frost於1990年聯手打造的經典懸疑美劇《迷離劫》（Twin Peaks），贏得多項艾美獎，雖然第二季口碑平平。2017年推出第三季，入圍康城影展。