《失衡凶間之罪與殺》預告率曝光 林嘉欣衛詩雅蔡思韵揭開都市傳說神秘面紗

由林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊 （ANSONBEAN）參演的電影《失衡凶間之罪與殺》，未上映已先獲兩大國際影展邀請參展，當中包括「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節」，為新晉導演打下一枝強心針。電影公司今日發布預告片，電影將三個駭人聽聞的都市傳說搬上大銀幕。

頭髮 故事之一《頭髮》由導演許學文執導，衛詩雅、黃又南主演，導演許學文認為衛詩雅是女主角的不二之選，源於Michelle擁有一把秀髮外，還有她那酷似洋娃娃的臉，導演許學文表示：「衛詩雅很符合角色，她的演出相當專業，在全力投入的驚慄情節中，嚇人效果大大超出了我的預期。」而男主角黃又南飾演的髮型師，一個外表正常但內心陰暗的角色，演出難度很高，絕對是「考牌之作」。

貓劫 而另一故事《貓劫》則由陳翊恆執導，蔡思韵、朱鑑然、胡子彤及ANSONBEAN主演，當中蔡思韵身邊圍繞的三位男生都絕非表面看似的單純，暗藏一些不可告人的動機。導演陳翊恆透露劇本受近年虐待動物事件影響，啟發自真人真事：「最初《貓劫》的故事原點，來自真人真事，後來在劇本寫作時加入了流行的「都市傳說」－虐待至死的貓，變成晝伏夜出的冤魂，四出向所有施虐者 報復，為故事的基調注入新方向，亦令拍攝風格和手法的發揮上，有更誇張大膽的創作空間。