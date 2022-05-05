《奇異博士2》專訪｜英華裔演員黃凱旋6次出演Marvel　偶像梁朝偉勝過Benedict Cumberbatch (有片)

黃凱旋在《奇異博士》演的「王」(Wong)由一位不太起眼的吉馬塔圖書館理員，經過《復仇者聯盟》系列的第3、4集、《尚氣與十環傳奇》和《蜘蛛俠：不戰無歸》後，已身經百戰升呢為至尊魔法師，與《奇異博士2》中與史傳奇並肩作戰，戲份不輕。他接受本報視像專訪時，先以廣東話跟觀眾打招呼，「在6年前的《奇異博士》，香港與倫敦和紐約是三大至聖所，在世界版圖上仍佔獨特位置。」今集正式進入多元宇宙，他笑言，起初只從導演森雷美 (Sam Raimi)口中得知多元宇宙的概念，正式收到劇本後，看了2-3次仍感有點迷茫，當然最後也搞懂了。

父母是香港移民 曾拍攝 Netflix 影集

黃凱旋的父母是香港移民，他自幼已愛看美國漫畫，看香港影視作品成長，立志要成為演員，在英國劇院從掃地做起，由劇場的小角色起步，憑在Netflix影集《馬可波羅》演忽必烈大汗而為人認識，曾拍攝《絕地救援》、《普羅米修斯》等多部科幻電影。作為演戲近30年的亞洲演員兼美漫迷，對於能加入Marvel電影宇宙，能與Kevin Feige團隊合作，更是深感榮幸，「我在劇院已看班尼狄甘巴貝治的演出，他是影帝級演員，戲路廣濶，很高興繼續跟他拍住上。」在他心目中的Marvel，是讓弱勢小眾發聲的平台，提供機會給不同族裔的演員發揮，他特別提到首套華人超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》，促成他與兒時偶像首次「合作」，他興奮表示，「梁朝偉是我眼中的偉大英雄，我看他主演的《新紮師兄》成長，是他的忠實粉絲！」他還自爆在這位港產英雄面前猶如害羞的小粉絲，「我曾與他吃飯，但因為有點害羞，沒太多交談，我希望有天真可跟他同場演出。」他更呼籲任何認識他的人可代為轉告。