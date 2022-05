《奇異博士2》專訪｜英華裔演員黃凱旋6次出演Marvel　偶像梁朝偉勝過Benedict Cumberbath (有片)

期待已久的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)於昨日(4日)於香港上映,現年50歲的英國華裔男演員黃凱旋(Benedict Wong)自2016年在《奇異博士》初次登場後,至今共參演共6部漫威電影宇宙(MCU)的作品,作為一位自小熱愛美漫的超級粉絲,能與Stan Lee見面並加入MCU,他形容是音童夢想成真,更沒料到看《新紮師兄》成長的他,能與兒時偶像梁朝偉在同一部電影出現。港產「電眼」梁朝偉果真魅力沒法檔,連英國男神班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbath)都要靠邊站。