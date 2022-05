期待已久的Marvel電影《奇異博士2:失控多元宇宙》Doctor Strange and The Multiverse of Madness將於明天(4日)在香港上映,日前網上瘋傳一段疑是戲中的盗錄片段,當中見《神奇4俠》的「神奇先生」(Mr. Fantastic)登場,而演出者就是《無聲絕境》的男主角John Krasinski!而他身穿的制服胸前有「4」字,與原著漫畫角色一樣。