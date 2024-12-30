《奔跑吧！勇敢的女人們》觸及航空事故情節 TVB開播前特別出聲明

由蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲主演的《奔跑吧！勇敢的女人們》今日播出，惟開播前竟然出現一幕黑底白字的聲明，TVB指劇集將會出現航空事故情節，憂引起觀眾情緒。

TVB寫道︰「鑑於韓國濟州航空與阿塞拜疆航空的墜機事件，本台仝人深感悲痛，並向受影響家庭表達深切哀悼。而即將播出的《奔跑吧！勇敢的女人們》，首集將涉及航空事故的劇情，敬請注意。此劇集的拍攝及播出安排均已於早前完成，與近期空難無直接關聯，考慮到相關劇情可能觸動部分觀眾情緒。本台特此提前告知，供觀眾自行決定是否觀看，我們將謹慎處理所有劇情内容，同時希望通過此劇為大家帶來正面能量。」

劇集播至中段提到吳若希與朱敏瀚坐飛機回港，但突然遇上航空事故，整架機搖晃不停，行李從頂部跌落來，空姐又急趕回自己的坐位。其後吳若希向朱敏毓稱原本希望回港跟老公蕭正楠過節，並表示要留下遺言。朱敏瀚著他可以用手機拍下，但吳若希稱如飛機爆炸，手機也會跟住爆，所以想用字筆留下遺言，但又因為太害怕寫不到。