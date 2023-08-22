《奧本海默》全球票房逾7億美元 登年度第4高賣座片

路蘭第 4 高賣座

名導路蘭作品產量不算多，但每部也是叫好叫坐座。例如2014年的《星際啟示錄》(Interstellar)7.15億票房、2010年《潛行凶間》(Inception)8.37億、2008年《蝙蝠俠-黑夜之神》(The Dark Knight)10.06億與2012年《蝙蝠俠：夜神起義》(The Dark Knight Rises)10.08億，《奧本》已躍升為路蘭票房第4高作品。另外，《奧本》在IMAX院線票房逾1.47億，成為史上收入第5高的IMAX電影，IMAX收入最高前4電影分別是《阿凡達》、《阿凡達2》、《星球大戰：原力覺醒》及《復仇者聯盟：終局之戰》。